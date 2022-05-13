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Тіна Кароль натякнула, що Григорій Лепс її домагався: "Нутро тварини, я сказала тобі ні!"

Колаж РБК-Україна: Тіна Кароль натякнула на домагання Григорія Лепса
Автор: Світлана Мащенко

Тіна Кароль гнівно відреагувала на приїзд Григорія Лепса на Донбас, натякнувши на домагання до неї з його боку.

Про це артистка написала в Instagram.

"Нутро тварини, все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі "ні", - написала співачка у своїх сторіз.

Що саме сталося між ними, артистка не уточнила.

Вона побажала любителю "рюмки водки" "заїзжати глибше і не тікати так швидко".

"Ми зустрінемося як слід! Ти будеш їжею для черв'яків!" - додала Тіна Кароль.

Вона додала скріншот відео, яке виклав Лепс під час візиту на тимчасово окуповані українські землі.

Скріншот

Нагадаємо, що Григорій Лепс активно підтримує війну РФ проти України та пропагандує путінський режим. Він входить під таким маркуванням до списку артистів на сайті TheyLoveWar.

Нагадаємо, що Григорій Лепс приїхав на Донбас 11 травня, де пообіцяв проїхатися по госпіталям, підтримати поранених бойовиків своїми платівками.

Потім він разом з Дмитром Дюжевим та Ларисою Доліною затягнули гімн РФ в Донецьку.

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Тіна Кароль