Тепло до +24 и грозовые дожди: синоптик дала прогноз на праздничные выходные

Погода в Украине на выходных, 1 и 2 мая, будет теплая, и температура воздуха поднимется до +24 градусов, но ожидаются осадки в виде дождей с грозами. На синоптическую ситуацию повлияет циклон, который подходит с Запада.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook .

Специалист отметила, что на Пасху атмосферный фронт будет посылать дожди с западных областей на другие регионы.

В субботу, 1 мая, дожди пройдут на Западе и Востоке Украины, а на остальной территории существенные осадки не предвидятся.

А вот Пасха 2 мая, благодаря подходящему циклону, будет со значительными дождями. Осадки в воскресенье прогнозируются в западных регионах, на Севере, и местами в Центре, а также в Одесской и Николаевской областях.

При этом синоптик говорит, что в воскресенье до восточных регионов дожди не дойдут, разве что местами и незначительные, но все же там будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха порадует теплом, и столбики термометров в дневное время на выходных будут колебаться в пределах максимально +17 ... +24 градусов.

В Киеве в субботу без осадков, тепло. В воскресенье возможен дождь с грозой, и температура воздуха будет +18 ... +20 градусов, а в случае прояснения - еще выше.