Температурні гойдалки і дощі: синоптики засмутили прогнозом погоди на початок квітня

Погода в Україні найближчими днями буде нестабільна. Температура повітря буде стрибати, а в кількох регіонах очікуються короткочасні дощі.

Яка погода очікується в перший тиждень квітня, повідомили на сайті " Сьогодні " і в Українському гідрометцентрі .

У квітні буде три хвилі дощів

З 1 по 7 квітня в Україні можливі дощі в різних областях. Наступна хвиля опадів накриє з 15 по 19 квітня, а потім і в кінці місяця – з 26 по 29 квітня. Температура повітря на початку місяця буде вище в північних і східних областях. Ближче до Благовіщення (7 квітня) температура повітря встановиться на рівні +11 +12 градусів тепла вдень, вночі від +4 +5 градусів на півночі до +7 +8 градусів у південних областях.

У другій половині місяця потеплішає на 3-5 градусів, як вдень, так і вночі. На Благовіщення очікується мінлива хмарність, опади в західних областях. В інших регіонах буде хмарно, але сухо.

Погода в Україні 31 березня

У середу, 31 березня, в Україні буде тепло і сухо. Можливе посилення вітру і невелика хмарність.

На сході країни без опадів, хмарно, невеликий вітер. Вночі від -2 до 0 градусів, вдень прогріється до +10 +12 градусів, у Дніпрі до +13 градусів.

У південній частині без істотних опадів, невелика хмарність. Нічна температура становитиме від -2 до 0 градусів, вдень очікується від +10 до +13 градусів. У Криму сухо, невеликий вітер. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень +10 +12 градусів.

На півночі синоптики прогнозують потепління і суху погоду, можливий вітер. Нічна температура повітря коливатиметься від +4 до +6 градусів, вдень прогріється до +13 +15 градусів.

У західній частині стане зовсім тепло, опади не прогнозуються. Вночі від +3 до +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +17 градусів.

У центральних областях без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень +10 +13 градусів.

У Києві 31 березня невелика хмарність, але без істотних опадів. Вночі +4 +6 градусів, вдень потеплішає до +14 +16 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 31 березня

В кінці тижня знову похолодає

Тепла погода триватиме в Україні кілька днів, а вже у суботу температура повітря знову знизиться до +8 +10 градусів вдень та до +2 +6 градусів вночі. Очікуються дощі.

Карта погоди в Україні на суботу, 3 квітня