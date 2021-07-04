Температурные "американские горки": погода в Украине будет резко меняться

О неравномерности таких скачков температуры воздуха и не синхронности перепадов в регионах мы расскажем на примере ряда областных центров на севере, юге, западе, востоке и центре Украины.

Так, в Киеве с 4 на 5 июля днем температурная кривая просядет до +24 градусов, и постепенно пойдет вверх до 11 числа к +32 градусам. А с 15 до 18 июля упадет до +25 градусов. Весь этот двухнедельный период будет сопровождаться дождями с грозами вперемешку с переменной облачностью.

В Одессе если 4 июля будет +28 градусов, то уже 5-го столбики термометров опустятся до +22, а к 10 июля подскочат до +30. После этого следующую неделю постепенно будут спускаться к +24. Осадки в основном ожидаются в ближайшие дни и продлятся до 10-го.

Во Львове же ситуация будет обратная: температура воздуха стремительно подскочит с +17 в воскресенье до +27 в среду. Далее в течение нескольких дней продержится около +28... +29 градусов, и с 13 на 14 числа резко упадет до +22. Периоды дождей прогнозируются с 4 по 7 июля и с 12 по 16 июля.

В Харькове температура воздуха просядет до +25 во вторник, и пойдет вверх до +33... +34 к началу следующей недели. После этого с 17 на 18 июля упадет до +25 градусов. Период осадков начнется через неделю и продлится тоже неделю.

В Запорожье почти всю ближайшую неделю хоть и будет мокро из-за дождей и гроз, зато столбики термометров будут вести себя довольно спокойно. Период с 11 по 17 июля термометры покажут около +33... +35 градусов, а 18-го уже упадут до +25.

В Черновцах температура воздуха будет постепенно подниматься с 5 по 13 июля с +20 до +32 градусов, но за трое суток "обвалится" до +19, а к 18 июля опять потеплеет до +24 градусов.

В Чернигове всю ближайшую неделю будет теплеть до +32 градусов, а с 15 до 16 июля столбики термометров упадут до +24... +25 градусов. Дождливые периоды будут чередоваться с ясными.