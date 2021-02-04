Я тебя не пущу: Андрей Джеджула не хочет давать развод беременной жене

Жена Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая сейчас на последних месяцах беременности, хочет с ним расстаться. У пары возникли проблемы в браке уже давно, а теперь девушка хочет полного разрыва отношений, однако Андрей против.

Юлия рассказала "Зірковому шляху", что на канале "Украина", что не видит совместного будущего с шоуменом. Ведь в конце 2020-го вспыхнул громкий скандал, когда девушка попала в больницу с угрозой преждевременных родов.

Сейчас она на девятом месяце беременности, однако категорически отказывается рассказывать подробности того, что произошло.

"Сейчас намного лучше. Вот последние 2-3 недели я наконец начала чувствовать, что такое беременность, вот это счастье беременности что ли. Потому что до этого я каждый день плакала. Каждый день мне плохо от того, что меня тошнит, и засыпала так. И вообще бывало, что я неделями не выходила из дома из-за этого токсикоза. Просто в потолок кричала, не понимала, что делать, что пить. Так плохо было, - делится девушка.

Она признается, что резко набрала вес, и ей было трудно даже ходить. Начались отеки и проблемы со сном.

"Я просто резко как-то поправилась, 20 кг сразу. За последние 2 месяца я поправилась можно сказать на 4 кг. То есть у меня резко пошел отек, что я ночью спать не могла. Я не могла двигать руками к обеду, когда просыпалась, не могла телефон даже взять. Я не могла ничего делать. И если еще нет поддержки, это очень трудно", - признается Юлия.

Андрей Джеджула с женой Юлией Леус (фото: instagram.com/yla__yla)

Девушку сейчас поддерживают ее мама и старшая дочь Ангелина. Именно конфликты с дочерью Юлии стали причиной обострения отношений между ней и Андреем. Однако она не понимает причин такой конфронтации.

"Они вообще не общаются. Она старается не приходить, когда он есть. Чтобы не пересекаться. Хотя она ему ничего плохого не сделала, я вообще не понимаю", - говорит Юлия.

Несмотря на такую трудную ситуацию, Юлия продолжает жить с Андреем в одном доме. Ведь собственное жилье, в которое она несколько лет назад инвестировала деньги, до сих пор не достроили.

"Я хочу разводиться. Он пока не хочет. Сказал - после родов поговорим. Ну подождем. У меня пока физически нет на это ни времени, ни сил. Потому что мне только лежать нужно. А заниматься чем-то еще сейчас, снова нервничать, переживать, бегать... Я сейчас поставила на первое место ребенка. Я рожу, немного окрепну и разберусь со всем. Он сказал, что я тебя люблю", - говорит Юлия.

Однако девушка уже давала шансы их отношениям, и больше Андрею не верит. Пара уже расставалась, однако в 2019 году они снова сошлись. Ранее пара даже планировала партнерские роды, но Юлия вынуждена была это пересмотреть. Со всем тем, Андрей настаивает, чтобы присутствовать.

"Не хочу партнерские. Он сказал, что хочет. А я говорю, что я не хочу. Он сказал - придет туда. А я говорю - я тебя не пущу. Посмотрим, как оно будет", - сказала она.

Сейчас Юлия Леус выбирает имя ребенку. Ей нравится имя Аделина и Адель, а еще Ариэлла и Орнелла. Пока она точно определиться не может, но надеется, что когда увидит ребенка, поймет.

Напомним, что Юлия недавно высказалась о домашнем насилии и показала фото из больницы, потому что у девушки возникли сложности с протеканием беременности.

Андрей Джеджула и Юлия Леус разбежались через два года после свадьбы. Экс-жена призналась, что именно она была инициатором, а недоразумение возникло из-за конфликтов Андрея с ее дочерью от первого брака.