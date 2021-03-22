Таро-прогноз на неделю для всех знаков Зодиака: судьба подарит новые шансы и яркие встречи

Любовь и отношения – карта недели "Паж жезлов"

С 22 по 28 марта появится новый взгляд на отношения, энтузиазм и новые шансы. "Паж жезлов" говорит о том, что появится желание двигаться в новом направлении и с восторгом принимать предложения. Также эта карта указывает на волшебного сторонника и честного человека. В сфере любви нужно исследовать все возможности, которые откроются и обязательно получить вдохновение от вероятных перспектив.

Возможно, отношения выйдут на новый уровень или появится шанс завязать с кем-то легкий флирт. Если отношения длительные – то стоит посмотреть на них с другого ракурса, чтобы возродить горячие чувства. Ожидается период большого оптимизма и страсти – откройтесь этим новым ощущениям и получите максимум удовольствия от жизни.

Работа и карьера – карта недели "Туз пентаклей"

Одна из самых загадочных карт и ранее эзотерики просто прекращали гадание, чтобы не отпугнуть счастье. Она свидетельствует о награде, процветании, плодородие. Но и одновременно она указывает на реальное отношение к жизни. Ее значение – практическое достижение своих целей и результатов, к которым можно прикоснуться.

Также она говорит о новом деле, поисках счастья и погружения в реальный мир. Пришло время извлечь пользу от всего, что подкидывает судьба. Воздушные замки строить не стоит и нужно позаботиться о реальных планах и тщательно спланировать все детали. В этом помогут практические знания и умения.

Финансы – карта недели "Страшный суд"

Эта карта говорит об осуждении и важности внутреннего голоса. Она напоминает о расплате за действия, которые были совершены в прошлом, а также о переоценке и возрождении. Не стоит в ближайшую неделю кого-то обвинять, даже самого себя. Нужно избавиться от старых взглядов, которые были неправильными.

Пришло время взять новый старт, отбросить прошлое и перестать чувствовать вину за прошлые ошибки. Вы сможете преодолеть все препятствия и увидеть новые возможности. Сделайте правильный выбор.