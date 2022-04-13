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Светлана Тарабарова экстренно госпитализирована: что случилось и в каком она состоянии

Фото: Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)
Автор: Светлана Мащенко

Певица Светлана Тарабарова попала в больницу в Ивано-Франковске. Сейчас она лежит под капельницей из-за сильного стресса на фоне войны.

Об этом звезда написала в Инстаграм.

Светлана призвала подписчиков беречь себя.

"Где бы вы ни были, да что бы ни делали - помните, что резервы организма хоть и велики, но ведь не бескрайни. Или тело найдет способ напомнить вам о том..." - написала она.

Из-за состояния здоровья ей пришлось перенести несколько волонтерских выступлений, однако она пообещала обязательно встретиться со всеми, кто ждал.

"Конечно, война и все мы сейчас солдаты и не время ныть. Поэтому просто берегите себя, найдите 5 минут сегодня, чтобы почитать про "синдром выжившего", о важности восстановления нервной системы и тела, чтобы не терять потом 5 дней на лечение", - добавила артистка.

Она поблагодарила врачей Ивано-Франковской областной клинической больницы.

Сейчас со Светланой все хорошо, кризис уже миновал.

Фото: Светлана Тарабарова в больнице (instagram.com/tarabarova)

Ранее мы писали, что Светлана Тарабарова впервые показала лицо дочери.

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Светлана Тарабарова