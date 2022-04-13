Світлану Тарабарову екстрено госпіталізовано: що трапилося і в якому вона стані

Світлана закликала дописувачів берегти себе.

"Де б ви не були, та що б не робили - пам'ятайте, що резерви організму хоч і великі, але ж не безкрайні. Або тіло знайде спосіб нагадати вам про те..." - написала вона.

Через стан здоров'я їй довелося перенести кілька волонтерських виступів, проте вона пообіцяла обов'язково зустрітися з усіма, хто чекав.

"Звісно, війна і всі ми зараз солдати і не час скиглити. Тож просто бережіть себе, знайдіть 5 хвилин сьогодні, аби почитати про "синдром вцілілого", про важливість відновлення нервової системи та тіла, аби не втрачати потім 5 днів на лікування", - додала артистка.

Вона подякувала лікарям Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Наразі зі Світланою все добре, криза вже минула.

Фото: Світлана Тарабарова в лікарні (instagram.com/tarabarova)