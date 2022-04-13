RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світлану Тарабарову екстрено госпіталізовано: що трапилося і в якому вона стані

Фото: Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)
Автор: Світлана Мащенко

Співачка Світлана Тарабарова потрапила до лікарні в Івано-Франківську. Зараз вона лежить під крапельницею через сильний стрес через війну.

Про це зірка написала в Інстаграм.

Світлана закликала дописувачів берегти себе.

"Де б ви не були, та що б не робили - пам'ятайте, що резерви організму хоч і великі, але ж не безкрайні. Або тіло знайде спосіб нагадати вам про те..." - написала вона.

Через стан здоров'я їй довелося перенести кілька волонтерських виступів, проте вона пообіцяла обов'язково зустрітися з усіма, хто чекав.

"Звісно, війна і всі ми зараз солдати і не час скиглити. Тож просто бережіть себе, знайдіть 5 хвилин сьогодні, аби почитати про "синдром вцілілого", про важливість відновлення нервової системи та тіла, аби не втрачати потім 5 днів на лікування", - додала артистка.

Вона подякувала лікарям Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Наразі зі Світланою все добре, криза вже минула.

Фото: Світлана Тарабарова в лікарні (instagram.com/tarabarova)

Раніше ми писали, що Світлана Тарабарова вперше показала обличчя дочки.

Читайте LITE в Google News
Світлана Тарабарова