Сумская, Матвиенко и Суханов рассказали о проблемах с домашними любимцами

Известные артисты в программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», рассказали о своих домашних любимцах. Оказалось, Тоня Матвиенко обзавелась котом, а теперь ищет животному новый дом, Ольга Сумская горячо любит своих собак и мечтает о новых питомцах, а Алексей Суханов пока только любуется видео в Интернете.

Тоня Матвиенко с Боней

Тоня Матвиенко ищет хозяев для кота, ведь хотя маленький Боня довольно быстро стал членом звездной семьи, но, к сожалению, у младшей дочери Нины аллергия на пушистика.

«Конечно, очень больно отдавать. Особенно переживает моя старшая дочь. Потому что это, считается, ее котик. Он очень нежный, ласковый. Он играет. Ну очень красивый кот. Дворовая порода, но я считаю, что это лучшая порода. Потому что они самые добрые в мире и самые умные коты», – рассказала Тоня Матвиенко в эфире канала «Украина».

Певица надеется, что Боня быстро найдет себе новый дом и подарит новым хозяевам счастье:

«Он такой нежный. Только его берешь, он сразу мурлычет. Он откликается. Как мы говорим, на горшочек ходит. Просто в добрые руки бы отдать – спасти нашу ситуацию. Я была бы очень благодарна!».

Прыжок в прошлое: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились с участниками группы Scorpions

Алексей Суханов

Ведущий программы «Говорить Україна» Алексей Суханов мечтает о домашнем любимце. Но не о котике, а о собаке. Телеведущий пока так и не нашел себе щенка, однако активно помогает беспризорным собакам отыскать хозяев. Суханов делает публикации в соцсетях и призывает украинцев не оставаться равнодушными к жизни животных. Телеведущий признался, какого щенка себе ищет:

«Мне важно, чтобы он был совсем маленький, чтобы я мог брать его с собой в салон самолета. А не сдавал бы в контейнере неизвестно куда. Это принципиально важно. Потому что для животного это еще тот стресс».

Ольга Сумская с Джессикой и Жасмин

А вот Ольга Сумская своих домашних любимцев нашла и никому не собирается их отдавать. У народной артистки Украины две маленькие прекрасные чихуахуа – Джессика и Жасмин.

«Они такие замечательные, такие заботливые. А как они встречают меня после работы... это особое наслаждение! Я всем бы советовала, у кого еще нет собаки, – возьмите, пожалуйста. И не одну», – поделилась Ольга Сумская с журналистами «Ранку з Україною».

Народная любимица призналась: уговаривает мужа, Виталия Борисюка, взять третьего щенка. На этот раз мальчика, чтобы он составил компанию их красивым собачкам-девочкам. А если Сумская не сможет договориться с любимым, то у нее есть запасной вариант:

«А может, все же с кем-то познакомим. Есть, кстати, хорошие кандидатуры. Поэтому я не против третьей собачки. А пока у меня полный комплект».

Напомним, ранее Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой.