Сумская, Матвиенко и Суханов рассказали о проблемах с домашними любимцами

Тоня Матвиенко сейчас вынуждена искать для котика новый дом
Известные артисты в программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», рассказали о своих домашних любимцах. Оказалось, Тоня Матвиенко обзавелась котом, а теперь ищет животному новый дом, Ольга Сумская горячо любит своих собак и мечтает о новых питомцах, а Алексей Суханов пока только любуется видео в Интернете.
Тоня Матвиенко с Боней
Тоня Матвиенко ищет хозяев для кота, ведь хотя маленький Боня довольно быстро стал членом звездной семьи, но, к сожалению, у младшей дочери Нины аллергия на пушистика.
Певица надеется, что Боня быстро найдет себе новый дом и подарит новым хозяевам счастье:
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Алексей Суханов
Ведущий программы «Говорить Україна» Алексей Суханов мечтает о домашнем любимце. Но не о котике, а о собаке. Телеведущий пока так и не нашел себе щенка, однако активно помогает беспризорным собакам отыскать хозяев. Суханов делает публикации в соцсетях и призывает украинцев не оставаться равнодушными к жизни животных. Телеведущий признался, какого щенка себе ищет:
Ольга Сумская с Джессикой и Жасмин
А вот Ольга Сумская своих домашних любимцев нашла и никому не собирается их отдавать. У народной артистки Украины две маленькие прекрасные чихуахуа – Джессика и Жасмин.
Народная любимица призналась: уговаривает мужа, Виталия Борисюка, взять третьего щенка. На этот раз мальчика, чтобы он составил компанию их красивым собачкам-девочкам. А если Сумская не сможет договориться с любимым, то у нее есть запасной вариант:
Напомним, ранее Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой.