Сумська, Матвієнко і Суханов розповіли про проблеми з домашніми улюбленцями

Тоня Матвієнко зараз вимушена шукати для котика новий будинок
Відомі артисти в програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», розповіли про своїх домашніх улюбленців. Виявилося, Тоня Матвієнко обзавелася котиком, а тепер шукає тваринці нову домівку, Ольга Сумська палко любить своїх собак і мріє про нових домашніх улюбленців, а Олексій Суханов поки лише милується відео в Інтернеті.
Тоня Матвієнко з Бонею
Тоня Матвієнко шукає господарів для котика, і хоча маленький Боня доволі швидко став членом зіркової родини, та, на жаль, у молодшої доньки, Ніни алергія на пухнастиків.
Співачка сподівається – Боня швидко знайде собі нову домівку та подарує новим господарям щастя:
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Олексій Суханов
Ведучий програми «Говорить Україна» Олексій Суханов мріє про домашнього улюбленця. Але не про котика, а про собаку. Телеведучий поки що так і не знайшов собі цуцика, проте активно допомагає безпритульним собакам відшукати господарів. Суханов робить публікації у соцмережах та закликає українців не залишатися байдужими до життя тварин. Телеведучий зізнався, якого цуцика собі шукає:
Ольга Сумська з Джесікою і Жасмін
А ось Ольга Сумська своїх домашніх улюбленців відшукала і нікому не збирається їх віддавати. У народної артистки України дві маленькі прекрасні чихуахуа – Джессіка та Жасмін.
Народна улюблениця зізналася: вмовляє чоловіка, Віталія Борисюка, взяти третього цуцика. На цей раз хлопчика, аби він склав компанію їхнім красивим собачкам-дівчаткам. А якщо Сумська не зможе домовитися з коханим, то в неї є запасний варіант:
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею.