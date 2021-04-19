Стеллиум трех планет 20 апреля: кого и в чем ждут резкие перемены

Стеллиум Урана с Солнцем, Венерой и Меркурием произойдет в период с 20 по 30 апреля

Уран - это планета будущего, которая отвечает за новые технологии, креативные решения, свободу и электричество, поэтому люди, которые будут вам встречаться в этот период, будут излучать особую привлекательность, магнетизм, остроумие и эксцентричность.

Для творческих людей стеллиум будет давать яркое и неординарное проявление себя, какие-то авангардные идеи. Могут завязаться дружеские отношения с необычными людьми, в чем-то странными, особенно теми, кто занимается наукой, IT, исследованиями, креативным и оригинальным творчеством.

Это благоприятный период для акционерных предприятий, робототехники, клубов по интересам, бизнес-сообществ, политических, электрических и космических организаций. В это время любое прогнозирование и расчеты имеют самые высокие шансы для реализации.

В каких сферах жизни будут перемены

По словам астролога, возможны резкие перемены - дома, в отношениях, на работе, в образе жизни. Могут быть неожиданные приятные и неприятные ситуации. Отличное время, чтоб освободиться от плохих привычек, избавиться раз и навсегда от токсичных людей и дать волю эмоциям.

"Будет хотеться новых впечатлений, нового места жительства, переживаний, свободы. Сказанные слова в этот период могут быть реализованы самым удивительным способом. В мышлении будет присутствовать легкость, быстрота принятия решений, спонтанность и пересмотр ранее принятых решений. Воплощение в жизнь самых фантастических и нереалистических планов, как казалось ранее. Вы можете получить ошеломляющие новости или нужную вам информацию, если сделаете запрос", - рассказывает астролог.

Чего ждать в делах

В бизнесе и финансах: может быть потеря денег, ценных вещей, бессмысленные траты. Нужно внедрять новое и менять методы, если старое не работает. Подстраивайте ситуации к настоящему. В это время можно быть авантюристом, даже немного аферистом. Внезапные выигрыши, легко приходящие и уходящие деньги.

Что изменится в личных отношениях и здоровье

В отношениях возможен разрыв старых связей и неожиданное завязывание новых отношений, увлечения, эксперименты в любви, романтические приключения, авантюризм. Проявление искренней заинтересованности, верности и поиск гармонии. Непредвиденные развязки любовных историй. Очень большая амплитуда в проявлении чувств.

Что касается здоровья, то здесь могут возникнуть непереносимость некоторых продуктов, острые проявления аллергии, непереносимость алкоголя. Неожиданные последствия от приема лекарственных препаратов.