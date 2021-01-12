Старый Новый год: все традиции и запреты на Маланки и Василя

Старый Новый год 2021 (Фото: freepik.com)

Вечер 13 января называют "щедрым", так как в это вечер готовят самый большой стол и угощения более разнообразные, чем на Рождество. Обязательно варят кутью, но она уже более насыщенная, так как нет поста.

Какие еще существуют традиции, обряды и запреты на праздник Маланки и Василя – читайте в Styler.

Щедривки и столы

Вечером 13 января за одним столом собирается вся семья и близкие родственники. Угощения обычно на столе более щедрые и обильные – мясные блюда, пироги, вареники, блины. В этот вечер обычно начинают ходить щедровальники – поздравители, которые поют хозяевам щедривки. Эти песни существенно отличаются от колядок на Рождество, и они более светские. Но по традиции, начинать щедрование нужно после захода Солнца. Первых щедровальников нужно пригласить к столу и угостить чем-нибудь. Это приносило богатство, достаток, и, если в доме есть незамужние – обязательно найдут себе пару.

После семейной трапезы нужно сходить к соседям и друзьям, чтобы попросить прощения за непонимания и обиды.

Считается, что как проведешь именно этот праздник, таким будет и весь следующий год, так как ранее по календарю именно это дата совпадала с наступлением Нового года. Праздник Маланки считается древнейшим украинским праздником и своими корнями уходит еще в каменный век.

На следующее утро принято посевать. Рано утром начинали ходить группы из мужчин и мальчиков, которые символически посыпали пол хлебными зернами и желали хозяевам счастья и достатка. Их тоже принято приглашать за стол и угощать.

Зерно засевальщиков нужно было вымести и вынести к воротам во двор. Там развести огонь, через который должны прыгнуть все члены семьи.

На Старый Новый год принято мириться, просить прощения и улаживать все конфликты. Отказывать в примирении нельзя.

Приметы на Старый Новый год

В Новый год не давали денег в долг, чтобы в течение года в них не было недостатка. Получить же деньги в этот день считалось большой удачей — это предвещало прибыль в новом году.

Чтобы хорошо одеваться круглый год, вечером 14 января для встречи Нового года нужно надеть хорошую новую одежду.

Если проводить старый год и встретить новый как можно веселее, то он пройдет счастливо.

Также считалось, что 14 января первым в дом должен войти мужчина, тогда год выдастся благополучным, если войдет женщина — это к беде.

Есть в канун Старого Нового Года птицу или рыбу опасно – счастье улетит или уплывет из дома, а вот блюда из свинины разрешаются – она притягивает в дом счастье.

Вечером 13 января у парней есть возможность повторить попытку и прислать сватов к той девушке, от которой уже был получен отказ.

А влюбленные пары стараются узаконивать отношения именно на Старый Новый год, чтобы жизнь была щедрой на приятные события.

Считалось, что в этот день нельзя произносить цифру "тринадцать", а также считать мелкие монеты. Счет монет принесет слезы на весь год.

Напомним, ранее мы писали о том, какие гадания помогут узнать судьбу на Старый Новый год.

А также рассказывали о том, какие щедривки самые лучшие.