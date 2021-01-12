Старий Новий рік: всі традиції і заборони на Маланки та Василя

Старий Новий рік 2021 (Фото: freepik.com)

Вечір 13 січня називають "щедрим", оскільки у цей вечір готують великий стіл і частування більш різноманітні, ніж на Різдво. Обов'язково варять кутю, але вона вже більш насичена, через те, що немає посту.

Які ще існують традиції, обряди та заборони на свято Маланки та Василя – читайте в Styler.

Щедрівки та столи

Увечері 13 січня за одним столом збирається вся родина і близькі родичі. Частування зазвичай на столі більш щедрі та рясні – м'ясні страви, пироги, вареники, млинці. У цей вечір зазвичай починають ходити щедрувальники – промовці, які співають господарям щедрівки. Ці пісні істотно відрізняються від колядок на Різдво, і вони більш світські. Але за традицією, починати щедрування потрібно після заходу Сонця. Перших щедрувальників потрібно запросити до столу і пригостити чим-небудь. Це приносило багатство, достаток, і, якщо в будинку є незаміжні – обов'язково знайдуть собі пару.

Після сімейної трапези потрібно сходити до сусідів і друзів, щоб попросити вибачення за непорозуміння та образи.

Вважається, що як проведеш саме це свято, таким буде і весь наступний рік, оскільки раніше за календарем саме це дата збігалася з настанням Нового року. Свято Маланки вважається найдавнішим українським святом і своїми коренями сягає ще в кам'яний вік.

Наступного ранку заведено посівати. Рано вранці починали ходити групи з чоловіків і хлопчиків, які символічно посипали підлогу хлібними зернами та бажали господарям щастя й достатку. Їх теж заведено запрошувати за стіл і пригощати.

Зерно посівальників потрібно було вимести та винести до воріт у двір. Там розвести вогонь, через який повинні стрибнути всі члени сім'ї.

На Старий Новий рік заведено миритися, просити прощення і залагоджувати всі конфлікти. Відмовляти у примиренні не можна.

Прикмети на Старий Новий рік

У Новий рік не давали грошей в борг, щоб протягом року у них не було гризоти. Отримати ж гроші у цей день вважалося великою удачею — це віщувало прибуток у новому році.

Щоб добре одягатися круглий рік, ввечері 14 січня для зустрічі Нового року потрібно надіти гарну новий одяг.

Якщо провести старий рік і зустріти новий якомога веселіше, то він пройде щасливо.

Також вважалося, що 14 січня першим у дім повинен увійти чоловік, тоді рік буде щасливий, якщо увійде жінка — це до біди.

Є у переддень Старого Нового Року птицю або рибу небезпечно – відлетить щастя або втече з дому, а от страви зі свинини дозволяються – вона притягує до дому щастя.

Увечері 13 січня у хлопців є можливість повторити спробу і надіслати сватів до дівчини, від якої вже було отримано відмову.

А закохані пари намагаються узаконювати стосунки саме на Старий Новий рік, щоб життя було щедрим на приємні події.

Вважалося, що в цей день не можна вимовляти цифру "тринадцять", а також рахувати дрібні монети. Перерахування монет принесе сльози на весь рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ворожіння допоможуть дізнатися долю на Старий Новий рік.

А також розповідали про те, які щедрівки найкращі.