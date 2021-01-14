Старый Новый год 2021: душевные поздравления и яркие открытки

Старый Новый год 14 января в Украине является неофициальным, но любимым традиционным праздником, который отмечается еще по старому - Юлианскому - стилю. Он завершает новогодне-рождественский цикл праздников, который нельзя представить без щедровок и засеваний, а также теплых поздравлений и лучших пожеланий родным, друзьям и близким.
Мы собрали для вас оригинальные и легко запоминающиеся поздравления в стихах для взрослых и детей, прикольные СМС, а также яркие открытки по случаю праздника.
Новый год мы встретили у ели,
Рождество отметили уже,
Оглянуться даже не успели,
Новый праздник на дворе!
Это - Старый Новый год!
С ним тебя и поздравляю,
Чтоб прошел он без забот,
Счастья и добра желаю!
***
Новый год сегодня старый,
Он немножечко усталый,
Но пусть счастье принесет
И растопит грусти лед!
***
Открытки со Старым Новым годом (фото: pinterest.com)
***
Шанс повторный нам дает
Праздник Старый Новый год,
Чтоб смогли мы еще лучше
Отвести в веселье душу.
С новым счастьем и здоровьем
Снова поздравляю вас.
Мы уже тренировались,
Так покажем высший класс!
***
В этот Старый новый год,
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!
***
Вот и старый Новый год –
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И добра, и мира в мире,
И улыбок больше, шире.
А в сердцах – любви и счастья,
Несмотря на все ненастья.
Пусть творятся чудеса,
Чтоб жизнь сказкою была.
***
Открытки со Старым Новым годом (фото: webmandry.com.ua)
***
Оливье, застолье, тосты,
Ходят ряженые в гости.
Дежавю? А может, нет?
Старый Новый год, привет!
Принимайте же, друзья,
Поздравленья от меня:
Всем душою не стареть,
Веселиться, песни петь.
Праздничного настроенья
Вам до самого Крещенья!
***
Желаю в Старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
***
Две недели пролетели -
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только всё доели -
Празднует опять народ.
Кто-то держится за печень
И с утра "Боржоми" пьет,
Но 13-ое настало,
Дело к вечеру - и вот...
Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь.
Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь.
Денег - пухлыми мешками,
Чтоб не знали вы невзгод.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!
***
Открытки со Старым Новым годом (фото: cards.tochka.net)
***
Сею, сею, насеваю
Вам добра на год вперед.
Пусть приносит много счастья
Щедрый Старый Новый год!
***
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше.
***
Открытки со Старым Новым годом (фото: inforoom.com.ua)
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Старый Новый год, чтобы не впустить беду в свой дом.
Также мы писали о том, что недавно украинцы назвали любимые праздники новогоднего цикла.