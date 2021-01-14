Старый Новый год 2021: душевные поздравления и яркие открытки

Поздравления со Старым Новым годом (фото: pixabay.com)

Старый Новый год 14 января в Украине является неофициальным, но любимым традиционным праздником, который отмечается еще по старому - Юлианскому - стилю. Он завершает новогодне-рождественский цикл праздников, который нельзя представить без щедровок и засеваний, а также теплых поздравлений и лучших пожеланий родным, друзьям и близким.

Мы собрали для вас оригинальные и легко запоминающиеся поздравления в стихах для взрослых и детей, прикольные СМС, а также яркие открытки по случаю праздника.

Поздравления со Старым Новым годом 2021

Новый год мы встретили у ели,

Рождество отметили уже,

Оглянуться даже не успели,

Новый праздник на дворе!

Это - Старый Новый год!

С ним тебя и поздравляю,

Чтоб прошел он без забот,

Счастья и добра желаю!

***

Новый год сегодня старый,

Он немножечко усталый,

Но пусть счастье принесет

И растопит грусти лед!

***

Открытки со Старым Новым годом (фото: pinterest.com)

***

Шанс повторный нам дает

Праздник Старый Новый год,

Чтоб смогли мы еще лучше

Отвести в веселье душу.

С новым счастьем и здоровьем

Снова поздравляю вас.

Мы уже тренировались,

Так покажем высший класс!

***

В этот Старый новый год,

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

***

Вот и старый Новый год –

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире.

А в сердцах – любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была.

***

Открытки со Старым Новым годом (фото: webmandry.com.ua)

***

Оливье, застолье, тосты,

Ходят ряженые в гости.

Дежавю? А может, нет?

Старый Новый год, привет!

Принимайте же, друзья,

Поздравленья от меня:

Всем душою не стареть,

Веселиться, песни петь.

Праздничного настроенья

Вам до самого Крещенья!

***

Желаю в Старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

***

Две недели пролетели -

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только всё доели -

Празднует опять народ.

Кто-то держится за печень

И с утра "Боржоми" пьет,

Но 13-ое настало,

Дело к вечеру - и вот...

Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь.

Счастья, радости желаем

И успеха вновь и вновь.

Денег - пухлыми мешками,

Чтоб не знали вы невзгод.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!

***

Открытки со Старым Новым годом (фото: cards.tochka.net)

***

Сею, сею, насеваю

Вам добра на год вперед.

Пусть приносит много счастья

Щедрый Старый Новый год!

***

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше.

***

Открытки со Старым Новым годом (фото: inforoom.com.ua)

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Старый Новый год, чтобы не впустить беду в свой дом.

Также мы писали о том, что недавно украинцы назвали любимые праздники новогоднего цикла.