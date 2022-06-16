Ссоры, скандалы и одиночество: этим знакам Зодиака не повезет в любви в июле 2022

Гороскоп на июль 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым не повезет в любви. Отношения могут разрушиться до основания и вам придется переиначивать вашу жизнь, а кое - кому-привыкать к одиночеству.

Лев

У семейных Львов могут возникнуть серьезные недоразумения со второй половинкой. А все потому, что они уделяют слишком много внимания работе и мало - партнеру. Время задуматься и расставить приоритеты.

Одиноким представителям знака пора сбавить обороты. Чрезмерное увлечение противоположным полом не даст положительных результатов - только нервную систему расшатаете. Лучше посвятите июль себе.

Весы

Одинокие Весы будут колебаться, как это характерно для представителей данного знака: то ли сделать паузу, то ли завязать еще несколько романов.

Звезды не советуют колебаться слишком долго, ведь в итоге некоторые Весы рискуют остаться у разбитого корыта.

Рыбы

У семейных представителей знака наступает сложное время, когда старые конфликты вспыхивают с прежней силой. Рыбам следует проявлять максимум спокойствия и не провоцировать партнера.

У одиноких представителей знака появится шанс встретить вторую половинку. Однако звезды не советуют сразу же планировать свадьбу. Отношения, начавшиеся в июле, требуют проверки на прочность.