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Сварки, скандали та самотність: цим знакам Зодіаку не пощастить у коханні в липні 2022

Новость на русском →
Четвер 16 червня 2022 07:00
Сварки, скандали та самотність: цим знакам Зодіаку не пощастить у коханні в липні 2022 Фото: Гороскоп на липень 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на липень 2022 розповість про знаки Зодіаку, яким не пощастить в коханні. Стосунки можуть зруйнуватися вщент і вам доведеться переінакшувати ваше життя, а декому - звикати до самотності.

Про це пише Lady Health.

Лев

У сімейних Левів можуть виникнути серйозні непорозуміння з другою половинкою. А все тому, що вони приділяють забагато уваги роботі і замало - партнеру. Час задуматися і розставити пріорітети.

Самотнім представникам знака час зменшити оберти. Надмірне захоплення протилежною статтю не дасть позитивних результатів - лише нервову систему розхитаєте. Краще присвятіть липень собі.

Терези

Самотні Терези будуть коливатися, як це характерно для представників даного знака: чи то зробити паузу, чи то зав’язати ще кілька романів.

Зірки не радять коливатися занадто довго, адже в підсумку деякі Терези ризикують залишитися біля розбитого корита.

Риби

У сімейних представників знака настає складний час, коли старі конфлікти спалахують з колишньою силою. Рибам слід проявляти максимум спокою і не провокувати партнера.

У самотніх представників знака з’явиться шанс зустріти другу половинку. Однак зірки не радять відразу ж планувати весілля. Стосунки, що почалися в липні, вимагають перевірки на міцність.

Раніше астрологи також назвали головного везунчика липня серед знаків Зодіаку.

Крім того ми писали про пари знаків Зодіаку, яким судилося бути разом.

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