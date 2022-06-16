Сварки, скандали та самотність: цим знакам Зодіаку не пощастить у коханні в липні 2022

Гороскоп на липень 2022 розповість про знаки Зодіаку, яким не пощастить в коханні. Стосунки можуть зруйнуватися вщент і вам доведеться переінакшувати ваше життя, а декому - звикати до самотності.

Лев

У сімейних Левів можуть виникнути серйозні непорозуміння з другою половинкою. А все тому, що вони приділяють забагато уваги роботі і замало - партнеру. Час задуматися і розставити пріорітети.

Самотнім представникам знака час зменшити оберти. Надмірне захоплення протилежною статтю не дасть позитивних результатів - лише нервову систему розхитаєте. Краще присвятіть липень собі.

Терези

Самотні Терези будуть коливатися, як це характерно для представників даного знака: чи то зробити паузу, чи то зав’язати ще кілька романів.

Зірки не радять коливатися занадто довго, адже в підсумку деякі Терези ризикують залишитися біля розбитого корита.

Риби

У сімейних представників знака настає складний час, коли старі конфлікти спалахують з колишньою силою. Рибам слід проявляти максимум спокою і не провокувати партнера.

У самотніх представників знака з’явиться шанс зустріти другу половинку. Однак зірки не радять відразу ж планувати весілля. Стосунки, що почалися в липні, вимагають перевірки на міцність.