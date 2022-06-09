Астрологи назвали знак Зодиака - главного везунчика июля 2022 года: не упустите ваш шанс!

И этот счастливчик - Стрелец!

Астрологи считают, что этот месяц будет удачным для Стрельца во всех отношениях. Тем не менее, нельзя сказать, что у представителей знака все будет получаться, словно по волшебству. Ведь везение Стрельца в июле - это результат приложенных ранее усилий.

На работе вас может ждать повышение, как в должности, так и в заработной плате. Поэтому совет вам: не сбавляйте набранный ранее темп, чтобы не разочаровать руководство в том, что вы - лучший выбор.

Повезет тем Стрельцам, что задействованы в сфере торговли. Астрологи говорят, что ваша харизма и красноречие помогут вам сделать прорыв в бизнесе.

А вот заработанное состояние вам не советуют тратить зря. Если есть возможность, лучше отложите деньги, финансовая подушка не помешает. Кроме того, возможно, вам подвернется возможность выгодно уложиться.

В личной жизни наступит период полного взаимопонимания и идиллии. Семейные представители знака могут рассчитывать на всяческую поддержку со стороны своей половинки. А вот одинокие Стрельцы имеют все шансы вступить в романтические отношения с долгосрочной перспективой.