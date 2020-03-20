Как не сойти с ума с детьми на карантине: советы психолога

Ты уже знаешь, насколько «весело» под крики тоненьких голосков и миллионное за день «мама» выполнять еще и какие-то задания начальства. Чем занять малышей, пока нужно работать? И как сделать так, чтобы у взрослых не «слетела крыша» на карантине? Секретами поделилась дважды мама и психолог реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» Наталия Борисова.

Совет 0 – «плохие» родители

Сначала дам вредный совет. Карантин карантином, а родителям надо еще и работать. Достаем планшет, смартфон, закачиваем туда побольше игр и вручаем детям. Пока малышня проходит очередной уровень, быстро бежим к ноутбуку и делаем хоть какую-то работу. Конечно, такими методами лучше не злоупотреблять. А то после карантина придется детям восстанавливать зрение. Но иногда проще восстановить здоровье детворе, чем нервы родителям. Шутка, конечно!

Совет 1 – прогулка здоровья

Отправляйся гулять с родными. Не просто выгоняй детей во двор или в гости к сверстникам для «обмена вирусами», а именно гуляйте семьей. Хотя бы один часик проведите в парке или сквере. Главное условие – поменьше людей вокруг. Прогулка позволит поставить «крышу» на место или хоть немного «подправить», чтобы далеко «не улетала». Ходьба разомнет спину и ноги. Солнце, свежий воздух и движение помогут укрепить иммунитет. Сейчас это важно! Еще на улице можно придумать гораздо больше семейных игр и развлечений.

Совет 2 – займись фигурой

Пока спортзалы «уходят» на карантин, устрой себе кроссфит в домашних условиях. Это позволит укрепить здоровье, успокоить нервы, а также насытит мозг дофаминами, эндорфинами и прочими полезными веществами. Приседай, отжимайся от пола, качай пресс вместе с детьми. Для усиления возьми малышню на руки, посади на плечи и делай упражнения с «грузом». Подключай к физкультуре и папу. Отличная тренировка – бег с препятствиями по квартире. После рабочего дня дети вам столько препятствий набросают! Только аккуратно, смотри под ноги, чтобы не наступить на меленький конструктор. Хотя, это уже будет тренировка с «иглоукалыванием». Можно устроить эстафету. Папа убегает от детей с отобранным у них гаджетом и в другой комнате передает его маме, которая также быстро ретируется.

Совет 3 – релакс под музыку

Если после семейного кроссфита вы останетесь в добром здравии, попробуйте следующий прием: включите музыку и расслабьтесь. Музыкальная терапия поможет вам не заметить, как сынуля прыгает с дивана «в космос», а доченька рисует на шторах портрет любимой мамы.

Совет 4 – арт-терапия

Кстати, рисовать вы можете вместе с детьми. При этом совмещайте разные виды терапии. Для этого заведите себе специальную тетрадь, и каждый день пишите хронику «Как мы провели…» нет, не весну, а карантин. Говорят, помогает успокоиться. В том же дневнике в конце записи можно нарисовать счастливые лица родителей, собирающих гречневую крупу и игрушки на новом ковре.

Совет 5 – пойте

Песни помогут на время отвлечься от коронавирусного карантина, стоимости нефти, курса валют, закрытия метро и развлекательных центров. Не обязательно вокализировать на балконах, как в Италии, но караоке прямо в квартире перед детьми – неплохая идея. По крайней мере, пока детишки будут смеяться над вокальными данными своих предков, можно под шумок вручить им микрофон и тихонечко ускользнуть поработать пару минут за компьютером.

Совет 6 – кинотерапия

Только не включайте фильмы про вирусы, болезни, апокалипсисы. «Обитель зла» лучше не смотреть. Можно поставить «Паразитов», чтобы как-то переключиться. Кстати, вышел новый фильм – «Человек-невидимка». Есть чему поучиться. Попробуйте стать невидимым в своей квартире. Но лучше поставьте какую-нибудь комедию, желательно не 18+, чтобы детки, которые пока еще «свои», не насмотрелись и не стали после карантина «Чужими».

Совет 7 – сам себе режиссер

Снимай все, что происходит в квартире, на камеру и стань ведущей топового видеоблога. Горящие глаза детишек и озадаченные лица родителей – это как раз тот «вирусный» контент (опять эти вирусы!), который поможет вам завоевать поклонников в интернете и поднять настроение.

А чтобы окончательно отвлечься от мыслей о вирусе и карантине, включайте каждый понедельник в 19:00 Новый канал и смотрите реалити «Від пацанки до панянки».