Як не збожеволіти з дітьми на карантині: поради психолога

Ти вже знаєш, наскільки «весело» під крики тоненьких голосків і мільйонне за день «мама» виконувати ще й якісь завдання начальства. Чим зайняти дітей, поки потрібно працювати? І як зробити так, щоб у дорослих не «злетів дах» на карантині? Секретами поділилася двічі мама і психологреаліті Нового каналу «Від пацанки до панянки» Наталія Борисова.

Порада 0 – «погані» батьки

Спочатку дам шкідливу пораду. Карантин карантином, а батькам треба ще й працювати. Дістаємо планшет, смартфон, закачуємо туди побільше ігор та вручаємо дітям. Поки малеча проходить черговий рівень, швидко біжимо до ноутбука і робимо хоч якусь роботу. Звісно, такими методами краще не зловживати. А то після карантину доведеться дітям відновлювати зір. Але іноді простіше відновити здоров'я дітлахам, ніж нерви батькам. Жарт, звісно!

Порада 1 – прогулянка здоров'я

Вирушай гуляти з рідними. Не просто виганяй дітей у двір або в гості до однолітків для «обміну вірусами», а саме гуляйте сім'єю. Хоча б одну годинку проведіть у парку чи сквері. Головна умова – якомога менше людей навколо. Прогулянка дозволить поставити «дах» на місце або хоч трохи «підправити», щоб далеко «не полетів». Ходьба допоможе розім’яти спину та ноги. Сонце, свіже повітря і рух допоможуть зміцнити імунітет. Зараз це важливо! Ще на вулиці можна придумати значно більше сімейних ігор та розваг.

Порада 2 – займися фігурою

Поки спортзали «йдуть» на карантин, влаштуй собі кросфіт у домашніх умовах. Це дозволить зміцнити здоров'я, заспокоїти нерви, а також наситити мозок дофамінами, ендорфінами та іншими корисними речовинами. Присідай, віджимайся від підлоги, качай прес разом із дітьми. Для посилення ефекту візьми малечу на руки, посади на плечі і роби вправи з «вантажем». Підключай до фізкультури й тата. Прекрасне тренування – біг із перешкодами по квартирі. Після робочого дня діти вам стільки перешкод накидають! Тільки акуратно, дивися під ноги, щоб не наступити на дрібненький конструктор. Хоча, це вже буде тренування з «голковколюванням». Можна влаштувати естафету. Папа тікає від дітей з відібраним у них гаджетом і в іншій кімнаті передає його мамі, яка також швидко ретирується.

Порада 3 – релакс під музику

Якщо після сімейного кросфіта ви залишитеся в доброму здоров'ї, спробуйте наступний прийом: увімкніть музику й розслабтеся. Музична терапія допоможе вам не помітити, як синочок стрибає з дивана «в космос», а донечка малює на шторах портрет любої матусі.

Порада 4 – арт-терапія

До речі, малювати ви можете разом із дітьми. При цьому поєднуйте різні види терапії. Для цього заведіть собі спеціальний зошит, і кожен день пишіть хроніку «Як ми провели...» ні, не весну, а карантин. Кажуть, допомагає заспокоїтися. У тому ж щоденнику в кінці запису можна намалювати щасливі обличчя батьків, які збирають гречану крупу та іграшки на новому килимі.

Порада 5 – співайте

Пісні допоможуть на час відволіктися від коронавірусного карантину, вартості нафти, курсу валют, закриття метро і розважальних центрів. Не обов'язково вокалізувати на балконах, як в Італії, але караоке просто в квартирі перед дітьми – непогана ідея. Принаймні, поки дітлахи будуть сміятися з вокальних даних своїх предків, можна тихенько вручити їм мікрофон і вислизнути попрацювати пару хвилин за комп'ютером.

Порада 6 – кінотерапія

Тільки не вмикайте фільми про віруси, хвороби, апокаліпсиси. «Обитель зла» краще не дивитися. Можна поставити «Паразитів», щоб якось перемкнутися. До речі, вийшов новий фільм – «Людина-невидимка». Є чого повчитися. Спробуйте стати невидимим у своїй квартирі. Але краще поставте якусь комедію, бажано не 18+, щоб дітки, які поки ще «свої», надивившись, не стали після карантину «Чужими».

Порада 7 – сам собі режисер

Знімай все, що відбувається у квартирі, на камеру і стань ведучою топового відеоблогу. Палаючі очі діточок і спантеличені обличчя батьків – це якраз той «вірусний» контент (знову ці віруси!), який допоможе вам завоювати шанувальників в інтернеті й підняти настрій.

А щоб остаточно відволіктися від думок про вірус і карантин, вмикайте щопонеділка о 19:00 Новий канал і дивіться реаліті «Від пацанки до панянки».