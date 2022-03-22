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Сорок святых 22 марта: что нельзя делать, традиции и у кого день ангела

Фото: какой день 22 марта (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, День таксиста. В православной церкви чтят память сорока Севастийских мучеников. А в народе этот день называли Сорок святых, Жаворонки, Сорок сороков, Сороки, ведь птицы как раз возвращались из теплых краев.

Что можно и нельзя делать в этот день, у кого день ангела, традиции - читайте ниже в материале Lite.

Важные традиции праздника

В церкви раньше ставили 40 свечей, а в молитве просили защиты от невзгод, болезней, ударяя 40 поклонов.

В этот день пекли 40 булочек в форме птичек. В народе верили, что именно на Сорок святых из теплых краев возвращаются пернатые - сорок разных пород.

Часто птичек из теста нанизывали на небольшие тросточки, хворостинки и так запекали. Их развешивали на деревьях в саду, дарили соседям или же раздавали детям.

На Сороки было принято приглашать в дом близких людей: чем их больше будет, тем лучше. В доме должно быть шумно и весело.

Что нельзя делать 22 марта

  • Тяжело физически работать, заниматься ремеслом, рукоделием и выполнять работу по дому.
  • Одалживать и брать в долг.
  • Гневаться, злиться и злословить.

Поскольку праздник приходится на время Великого поста, поэтому нельзя есть мясо, рыбу, молоко и яйца.

Приметы на Жаворонки

  • Какая в этот день погода, такой она будет еще сорок дней.
  • Гремит гром - к плохому урожаю.
  • Теплый ветер подул - лето будет дождливым.
  • Если 22 марта выпал снег, пасхальная неделя будет очень холодной.

Также верили, если на Сорок святых осадки и мало солнца - не будет весеннего половодья, летом не ожидается длительных ливневых дождей, а осень выдастся сухой и плохой.

22 марта именины у Ираклия, Леонтия, Александра, Дмитрия, Михаила, Афанасия, Сергея, Кирилла, Николая, Валерия, Алексея, Петра, Ивана и Натальи.

Что важного произошло в этот день

1895 - в Париже Огюст и Луи Люмьер провели демонстрацию кинофильма для специально приглашенной публики. Этот день считается началом публичной демонстрации кино.

1904 - в лондонской газете "Иллюстрейтед Миррор" впервые в мире опубликована цветная фотография.

1907 - в Лондоне появились первые такси со счетчиками.

1941 - Чернобыль (Киевская область) получил статус города.

1957 - Американская ассоциация врачей заявила, что сигаретный дым вызывает рак.

1963 - вышел дебютный альбом Битлз - Please Please Me.

1989 - во время испытательного полета самолета Ан-225 "Мрия" установлено 109 мировых рекордов.

1993 - "Intel" представил свой первый оригинальный процессор Pentium.

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