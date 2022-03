Сорок святых 22 марта: что нельзя делать, традиции и у кого день ангела

Важные традиции праздника

В церкви раньше ставили 40 свечей, а в молитве просили защиты от невзгод, болезней, ударяя 40 поклонов.

В этот день пекли 40 булочек в форме птичек. В народе верили, что именно на Сорок святых из теплых краев возвращаются пернатые - сорок разных пород.

Часто птичек из теста нанизывали на небольшие тросточки, хворостинки и так запекали. Их развешивали на деревьях в саду, дарили соседям или же раздавали детям.

На Сороки было принято приглашать в дом близких людей: чем их больше будет, тем лучше. В доме должно быть шумно и весело.

Что нельзя делать 22 марта

Тяжело физически работать, заниматься ремеслом, рукоделием и выполнять работу по дому.

Одалживать и брать в долг.

Гневаться, злиться и злословить.

Поскольку праздник приходится на время Великого поста, поэтому нельзя есть мясо, рыбу, молоко и яйца.

Приметы на Жаворонки

Какая в этот день погода, такой она будет еще сорок дней.

Гремит гром - к плохому урожаю.

Теплый ветер подул - лето будет дождливым.

Если 22 марта выпал снег, пасхальная неделя будет очень холодной.

Также верили, если на Сорок святых осадки и мало солнца - не будет весеннего половодья, летом не ожидается длительных ливневых дождей, а осень выдастся сухой и плохой.

22 марта именины у Ираклия, Леонтия, Александра, Дмитрия, Михаила, Афанасия, Сергея, Кирилла, Николая, Валерия, Алексея, Петра, Ивана и Натальи.

Что важного произошло в этот день

1895 - в Париже Огюст и Луи Люмьер провели демонстрацию кинофильма для специально приглашенной публики. Этот день считается началом публичной демонстрации кино.

1904 - в лондонской газете "Иллюстрейтед Миррор" впервые в мире опубликована цветная фотография.

1907 - в Лондоне появились первые такси со счетчиками.

1941 - Чернобыль (Киевская область) получил статус города.

1957 - Американская ассоциация врачей заявила, что сигаретный дым вызывает рак.

1963 - вышел дебютный альбом Битлз - Please Please Me.

1989 - во время испытательного полета самолета Ан-225 "Мрия" установлено 109 мировых рекордов.

1993 - "Intel" представил свой первый оригинальный процессор Pentium.