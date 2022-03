Сорок святих 22 березня: що не можна робити, традиції і у кого день ангела

Важливі традиції свята

У церкві раніше ставили 40 свічок, а в молитві просили захисту від негараздів, хвороб, б'ючи 40 поклонів.

В цей день пекли 40 булочок у формі пташок. У народі вірили, що саме на Сорок святих з вирію повертаються пернаті - сорок різних порід.

Часто пташечок з тіста нанизували на невеличкі різочки, лозинки чи очеретинки і так запікали. Їх розвішували на деревах у саду, дарували сусідам або ж роздавали дітям.

На Сороки було прийнято запрошувати в будинок близьких людей: чим їх більше буде, тим краще. У будинку повинно бути шумно і весело.

Що не можна робити 22 березня

Важко фізично працювати, займатися ремеслом, рукоділлям і виконувати роботу по дому.

Позичати й брати у борг.

Гніватися, злитися та лихословити.

Оскільки свято припадає на час Великого посту, тому не можна їсти м'ясо, рибу, молоко та яйця.

Прикмети на Жайворонки

Яка в цей день погода, такою вона буде ще сорок днів.

Гримить грім - до поганого врожаю.

Теплий вітер подув - літо буде дощовим.

Якщо 22 березня випав сніг, пасхальний тиждень буде дуже холодним.

Також вірили, якщо на Сорок святих опади і мало сонця - не буде весняної повені, влітку не очікується тривалих зливневих дощів, а осінь видасться сухою та погідною.

22 березня іменини у Іраклія, Леонтія, Олександра, Дмитра, Михайла, Афанасія, Сергія, Кирила, Миколи, Валерія, Олексія, Петра, Івана та Наталії.

Що важливого сталося в цей день

1895 - у Парижі Огюст і Луї Люм'єр провели демонстрацію кінофільму для спеціально запрошеної публіки. Цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.

1904 - у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі опублікована кольорова фотографія.

1907 - у Лондоні з'явилися перші таксі з лічильниками.

1941 - Чорнобиль (Київська область) отримав статус міста.

1957 - Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак.

1963 - вийшов дебютний альбом Бітлз - Please Please Me.

1989 - під час випробувального польоту літака Ан-225 "Мрія" установлено 109 світових рекордів.

1993 - "Intel" представив свій перший оригінальний процесор Pentium.