Сорок святих 22 березня: що не можна робити, традиції і у кого день ангела
22 березня відзначається Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста. У православній церкві вшановують пам'ять сорока Севастійських мучеників. А в народі цей день називали Сорок святих, Жайворонки, Сорок сороків, Сороки, адже птахи якраз поверталися з теплих країв.
Що можна і не можна робити в цей день, у кого день ангела, традиції - читайте нижче в матеріалі Lite.
Важливі традиції свята
У церкві раніше ставили 40 свічок, а в молитві просили захисту від негараздів, хвороб, б'ючи 40 поклонів.
В цей день пекли 40 булочок у формі пташок. У народі вірили, що саме на Сорок святих з вирію повертаються пернаті - сорок різних порід.
Часто пташечок з тіста нанизували на невеличкі різочки, лозинки чи очеретинки і так запікали. Їх розвішували на деревах у саду, дарували сусідам або ж роздавали дітям.
На Сороки було прийнято запрошувати в будинок близьких людей: чим їх більше буде, тим краще. У будинку повинно бути шумно і весело.
Що не можна робити 22 березня
- Важко фізично працювати, займатися ремеслом, рукоділлям і виконувати роботу по дому.
- Позичати й брати у борг.
- Гніватися, злитися та лихословити.
Оскільки свято припадає на час Великого посту, тому не можна їсти м'ясо, рибу, молоко та яйця.
Прикмети на Жайворонки
- Яка в цей день погода, такою вона буде ще сорок днів.
- Гримить грім - до поганого врожаю.
- Теплий вітер подув - літо буде дощовим.
- Якщо 22 березня випав сніг, пасхальний тиждень буде дуже холодним.
Також вірили, якщо на Сорок святих опади і мало сонця - не буде весняної повені, влітку не очікується тривалих зливневих дощів, а осінь видасться сухою та погідною.
22 березня іменини у Іраклія, Леонтія, Олександра, Дмитра, Михайла, Афанасія, Сергія, Кирила, Миколи, Валерія, Олексія, Петра, Івана та Наталії.
Що важливого сталося в цей день
1895 - у Парижі Огюст і Луї Люм'єр провели демонстрацію кінофільму для спеціально запрошеної публіки. Цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.
1904 - у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі опублікована кольорова фотографія.
1907 - у Лондоні з'явилися перші таксі з лічильниками.
1941 - Чорнобиль (Київська область) отримав статус міста.
1957 - Американська асоціація лікарів заявила, що сигаретний дим викликає рак.
1963 - вийшов дебютний альбом Бітлз - Please Please Me.
1989 - під час випробувального польоту літака Ан-225 "Мрія" установлено 109 світових рекордів.
1993 - "Intel" представив свій перший оригінальний процесор Pentium.
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