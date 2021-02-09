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Соломия Витвицкая разводится с младшим на восемь лет мужем

Автор: Светлана Мащенко

Соломия Витвицкая разводится с мужем Владиславом Кочатковым, который младше нее на восемь лет. Ведущая 1+1 попросила не раздувать из этой темы скандал, ведь жизнь продолжается, а с Владом они остались друзьями.

Об этом Соломия рассказала на своей странице в Instagram.

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С Владом Кочатковым они прожили в браке восемь лет, став за это время хорошими друзьями, но потеряли друг друга.

"Восемь ярких, взбалмошных, добрых и таких разных лет... За это время ты стал мне другом, но мы потеряли "нас". "Развод" только звучит ужасно, но открывает новые пути, поэтому я обязательно еще найду тебе хорошую жену, - написала Соломия. - Все остальное останется между нами, сериала и скандалов не будет, друзья и коллеги, простите - это единственный комментарий на эту тему, двигаемся дальше!"

Известно, что пара работала с семейным психологом, но несмотря на приложенные усилия брак спасти не удалось.

Соломия Витвицкая разводится с мужем (instagram.com/solomiyavitvitska)

С Владом они познакомились на одном из рабочих корпоративов 9 лет назад, а спустя год поженились. Соломии сейчас 40 лет, а Влад младше нее на восемь лет.

А недавно Влад признался, что быть в тени популярной жены амбициозному мужчине очень трудно.

Отметим, что еще в октябре прошлого года у пары было все хорошо. Они даже планировали обзавестись детьми.

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Новости Украины Соломия Витвицкая
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