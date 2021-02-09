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Соломія Вітвіцька розлучається з молодшим на вісім років чоловіком

Автор: Світлана Мащенко

Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком Владиславом Кочатковым, який молодший за неї на вісім років. Ведуча 1+1 попросила не роздувати з цієї теми скандал, адже життя триває, а з Владом вони залишилися друзями.

Про це Соломія розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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З Владом Кочатковим вони прожили у шлюбі вісім років, ставши за цей час хорошими друзями, але втратили один одного.

"Вісім яскравих, навіжених, добрих і таких різних років... За цей час ти став мені другом, але ми втратили "нас". "Розлучення" тільки звучить жахливо, але відкриває нові шляхи, тому я обов'язково ще знайду тобі гарну дружину, - написала Соломія. - Все інше залишиться між нами, серіалу і скандалів не буде, друзі і колеги, вибачте - це єдиний коментар на цю тему, рухаємося далі!"

Відомо, що пара працювала з сімейним психологом, але незважаючи на докладені зусилля шлюб врятувати не вдалося.

Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком (instagram.com/solomiyavitvitska)

З Владом вони познайомилися на одному з робочих корпоративів 9 років тому, а через рік одружилися. Соломії зараз 40 років, а Влад молодший за неї на вісім років.

А нещодавно Влад зізнався, що бути в тіні популярної дружини амбітному чоловікові дуже важко.

Відзначимо, що ще в жовтні минулого року у пари було все добре. Вони навіть планували обзавестися дітьми.

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Новини України Соломия Витвицкая
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