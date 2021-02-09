Соломія Вітвіцька розлучається з молодшим на вісім років чоловіком

З Владом Кочатковим вони прожили у шлюбі вісім років, ставши за цей час хорошими друзями, але втратили один одного.

"Вісім яскравих, навіжених, добрих і таких різних років... За цей час ти став мені другом, але ми втратили "нас". "Розлучення" тільки звучить жахливо, але відкриває нові шляхи, тому я обов'язково ще знайду тобі гарну дружину, - написала Соломія. - Все інше залишиться між нами, серіалу і скандалів не буде, друзі і колеги, вибачте - це єдиний коментар на цю тему, рухаємося далі!"

Відомо, що пара працювала з сімейним психологом, але незважаючи на докладені зусилля шлюб врятувати не вдалося.

Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком (instagram.com/solomiyavitvitska)

З Владом вони познайомилися на одному з робочих корпоративів 9 років тому, а через рік одружилися. Соломії зараз 40 років, а Влад молодший за неї на вісім років.

А нещодавно Влад зізнався, що бути в тіні популярної дружини амбітному чоловікові дуже важко.