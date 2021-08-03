UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Солнце в знаке Льва: кому это время принесет успех, а кому - опасности

Автор: Светлана Мащенко

Солнце во Льве напряженное Сатурном пробудет в таком положении до 10 августа. В этот период придется много трудиться, делать все качественно и на перспективу. Могут возникнуть проблемы со здоровьем и трудности в отношениях.

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна, уточнив, что этот период начался с 28 июля.

В это время дополнительная ответственность и обязанности могут лечь на вас тяжелым и непосильным грузом. С другой стороны педантичность и скрупулезный подход к работе поможет вам добиться хороших результатов. Может показаться, что вы делаете один шаг вперед и восемь - назад. Любой процесс будет идти с большими тормозами.

"Если вы наемный сотрудник, то начальство в целом будет принимать ваши усилия как должное, а вам придется исполнять любые их требования. Небрежность в работе или безответственность не только неприемлемы, но и сработают в будущем против вас. Не стоит добиваться расположения или рассчитывать на удачу, чтобы удержаться на плаву в этот период, только тяжелый и упорный труд дадут результат. Халявы не будет", - говорит астролог.

При этом будут появляться шансы и сигналы, способствующие профессиональному развитию, будто некая сила мягко и плавно заземляет вас, дает почву под ногами и намекает "делай надолго и качественно". Но вы можете столкнуться с неверием в себя, трудностями. Могут быть состояния, что вы не профессионал, самозванец, желания никогда не реализуются

В этот период нас ждут:

  • вознаграждение за труд в прошлом,
  • штрафы за прогулянные уроки и работу,
  • ухудшение личных отношений,
  • проблемы с законом,
  • забота о старших, больных.

Могут возникнуть ухудшение здоровья, падению иммунитета и общего энергетического уровня, если не придерживаться дисциплины, режима сна и питания.

Ранее астролог также рассказала, что ждет каждый знак Зодиака в августе 2021 в любви, карьере, финансах и здоровье.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп