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Сонце в знаку Лева: кому цей час принесе успіх, а кому - небезпеки

Автор: Світлана Мащенко

Сонце у Леві напружене Сатурном пробуде в такому положенні до 10 серпня. У цей період доведеться багато працювати, робити все якісно і на перспективу. Можуть виникнути проблеми зі здоров'ям і труднощі у стосунках.

Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна, уточнивши, що цей період розпочався з 28 липня.

В цей час додаткова відповідальність і обов'язки можуть лягти на вас важким і непосильним вантажем. З іншого боку педантичність і скрупульозний підхід до роботи допоможе вам досягти хороших результатів. Може здатися, що ви робите один крок вперед і вісім - назад. Будь-який процес буде йти з великими гальмами.

"Якщо ви найманий співробітник, то начальство в цілому буде приймати ваші зусилля як належне, а вам доведеться виконувати будь-які їхні вимоги. Недбалість в роботі або безвідповідальність не тільки неприйнятні, але і спрацюють в майбутньому проти вас. Не варто домагатися розташування або розраховувати на удачу, щоб утриматися на плаву в цей період, тільки важка і наполеглива праця дадуть результат. Халяви не буде", - каже астролог.

При цьому будуть з'являтися шанси і сигнали, що сприяють професійному розвитку, ніби якась сила м'яко і плавно заземлює вас, дає ґрунт під ногами і натякає "роби надовго і якісно". Але ви можете зіткнутися з невірою в себе, труднощами. Можуть бути стани, що ви не професіонал, самозванець, бажання ніколи не реалізуються

У цей період нас чекають:

  • винагорода за працю в минулому,
  • штрафи за прогуляні уроки і роботу,
  • погіршення особистих стосунків,
  • проблеми з законом,
  • турбота про старших, хворих.

Можуть виникнути погіршення здоров'я, падіння імунітету і загального енергетичного рівня, якщо не дотримуватися дисципліни, режиму сну і харчування.

Раніше астролог також розповіла, що чекає кожен знак Зодіаку в серпні 2021 у любові, кар'єрі, фінансах і здоров'ї.

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