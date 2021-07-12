Солнце в Плутоне и Черная луна: астролог предупредила о "взрывоопасном" времени

"Плутонианское давление будет чувствоваться до 22-го июля более ярко, так как оно будет происходить в знаке Рак, а это значит, что манипулировать, подавлять, насаждать свою волю другим будет легче, но когда Солнце перейдет в знак Лев, то можно получить взрывоопасную отдачу и колоссальную энергию, которая просто все выжигает", - прогнозирует астролог.

Поскольку Рак считается "терпеливым" знаком, то до 22 числа будут преобладать самокопание, переживания в себе, чувство безнадежности, отсутствия выбора. Возможны приступы ярости, как внутри, так и снаружи.

"Внутренние конфликты, напряжение, а с другой стороны колоссальная внутренняя сила. Возможно столкновение с коллективом, властью, вышестоящими органами, криминальным миром", - добавила Арина.

Кроме риска конфликтов, также есть опасность травм, суицидальных настроений, зависти, проблем с законом. Также вероятны проблемы, касающиеся взаимоотношений, возникают в сферах бизнеса, чужих финансов, страхования, налогов, наследства, алиментов.

"Так как выход энергии будет на Нептун и Черную Луну, то конфликты можно будет уладить финансовым путем, взаимопомощью, добротой, глубоким задушевным общением. Доверьтесь интуиции", - советует эксперт.