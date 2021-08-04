Солнце в квадратуре с Ураном: астролог рассказала, кому сильно повезет

По словам астролога, этому времени свойственен романтический настрой, захочется эмоций и приключений.

"Ваш обычный распорядок или планы нарушит погода, внешние факторы или неожиданные обстоятельства. Возможно, вас охватит жажда свободы или независимости", - рассказывает астролог.

В это время могут озарить гениальные инсайты, и кажется, что за неделю вы прожили интенсивное десятилетие и стали в два раза моложе, в худшем случае возможны скачки самооценки, внутренняя трансформация: "скучно, и теперь не знаю, чего хотеть".

С другой стороны, может становиться жутко скучно и поэтому вас будет тянуть на разного рода авантюры и приключения. Прежнее окружение давит, хочется все и сразу, порушить старое, разорвать старые связи: личные, дружеские, бизнесовые и начать с нуля новое.

"В этот период могут быть перебои с электричеством из-за высокого напряжения, взрываться лампочки, чаще обычного зависают программы и техника, перегорают гаджеты и может ударить током", - добавила Арина Артуровна.