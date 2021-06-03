Солнечное затмение совпадет с новолунием: астролог назвала все судьбоносные события июня 2021

Июнь 2021 года будет наполнен важными астрологическими событиями. Венера в Раке обострит наши чувства, Солнечное затмение подарит нам предприимчивость, переход Марса в знак Льва - колоссальную энергию, а полнолуние в Козероге - сдержанность. Не стоит забывать и о ретроградном Меркурии, который будет в таком положении почти весь месяц. Что нам ждать от этих событий - читайте далее в нашем материале.
Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.
Это прекрасный период для того, чтоб навести порядки в семейных, любовных делах. Выехать с семьей на природу или просто позавтракать вместе воскресным утром. Такая Венера очень любит семейные традиции и ценности, неплохо обзавестись ими в этот период для укрепления отношений.
"Будет наблюдаться высокая эмоциональность, чувствительность, ранимость в любовных делах. Но зато в этот период можно почувствовать реальную родственную душу, понять кто "твой человек", - рассказывает астролог.
Эксперт предупредила, что это время не подходит для новых знакомств, так как они будут весьма сомнительными и неоднозначными. А вот для старых знакомств, отношений, возврату былых чувств и исправления ошибок в существующих парах - подходит идеально.
С 2 по 27 июня настроение может быть весьма переменчивое и не поддающееся логике, расслабляет в такие моменты семья, родные, дом, надежный человек рядом и обеспеченность.
"Уделите время своим родителям, позаботьтесь о своем доме, сделайте ремонт или почините неполадки, если требуется. Приготовьте с любимым человеком вкусную еду, зажгите свечи, поставьте красивую музыку и пригласите старых друзей - вы почувствуете глубину и душевность общения и эмоций", - говорит эксперт.
Рак довольно неуверенный в себе знак, поэтому ищет постоянных доказательств любви, для него важен особенный взгляд, магия, прикосновение, тонкая эмоциональная интуитивная связь, которая видима только вам вдвоем.
Роскошное время, чтоб поделиться своими эмоциями, признаться в чувствах, проявить любовь, заботу и понимание. Окружение становится более сентиментальным и романтичным.
Главное не замыкаться в себе, если есть проблемы, а обратиться к психологу, астрологу или близкому по духу человеку за советом. Так как на таких аспектах, замыкаясь в себе и фокусируясь на негативе, могут быть необратимые последствия.
"Желание любить и быть любимым затмевает все, даже разум. Хочется скорее создать семью, родить детей. Но этот период не подходит для помолвок, регистрации отношений и знакомств с родителями. Так как у нас сейчас ретроградный Меркурий, статический Нептун и Юпитер", - добавила Арина.
В сфере финансов это неблагоприятное время, чтоб вкладывать в недвижимость, политику, иллюзорное представление проектов, нереалистичность идей, несбыточные обещания, обманы и мошенничество.
Затмение будет проходить с участием ретро Меркурия, Нептуна и Сатурна, что будет затрагивать темы карьеры, работы, обязательств и чувств. Солнечное затмение в Близнецах будет давать энергию и предприимчивость.
В политической и военной сфере может вызывать внезапные перемещения армий и выступление лидеров общественных организаций с неправдивой информацией.
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Отметим, что кольцевое солнечное затмение начнется около 13:41 по киевскому времени и продлится полчаса.
"Марс во Льве дает колоссальную энергию, волю, творческие способности, признание, похвалу и много лести. Прекрасный Марс для начинаний, но не сейчас, так как ретроградный Меркурий, статический Юпитер и Нептун. Поэтому лучше обдумывать грандиозные идеи, советоваться, а принимать решение и действовать уже в июле", - советует Арина Артуровна.
Как и в Овне здесь будет присутствовать отличная зубастая хватка за дело, проект, человека, предприимчивость, но в отличие от Овна, у Льва сильней твердость и целеустремленность, так как это фиксированный и постоянный знак.
"Природный талант руководителя, так как самоуверенность людей в такой период вызывает у других доверие. Хочется быть самыми первыми, хорошо устраняются соперники. Период прекрасный для занятий творчеством, ютюбом, детьми, хобби, для участия в различных соревнованиях. Организация мероприятий, игр, учебы и школы пойдут продуктивно", - добавила астролог.
Полнолуние в Козероге пройдет более сдержано, чем обычно. Особых эмоций оно не даст, но поможет сконцентрироваться на определенной программе действий и задуманном вами плане. Прекрасно в такие дни планировать планирование, тем более что уже Меркурий пошел в прямое (директное) движение.
Все что отвлекает вас от цели - убирайте и отрезайте, не жалея. Этот период (плюс два дня) хорош для распределения обязанностей, организационных вопросов, обращения в высшие органы или инстанции. Самое время для начала долговременных проектов.
Здоровье: хорошо для косметического ухода за кожей, волосами и ногтями. Также проводить дренажи и детоксы организма. В эти дни увеличивается риск переломов костей, так же может ныть спина и поясница. Берегите себя.
Финансы: экономить и накапливать, целесообразно распоряжаться финансами.
Отношения: подходит для конструктивных разговоров и долгосрочных предложений.
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