Солнечное затмение совпадет с новолунием: астролог назвала все судьбоносные события июня 2021

Венера в Раке с 2 по 27 июня

Это прекрасный период для того, чтоб навести порядки в семейных, любовных делах. Выехать с семьей на природу или просто позавтракать вместе воскресным утром. Такая Венера очень любит семейные традиции и ценности, неплохо обзавестись ими в этот период для укрепления отношений.

"Будет наблюдаться высокая эмоциональность, чувствительность, ранимость в любовных делах. Но зато в этот период можно почувствовать реальную родственную душу, понять кто "твой человек", - рассказывает астролог.

Эксперт предупредила, что это время не подходит для новых знакомств, так как они будут весьма сомнительными и неоднозначными. А вот для старых знакомств, отношений, возврату былых чувств и исправления ошибок в существующих парах - подходит идеально.

С 2 по 27 июня настроение может быть весьма переменчивое и не поддающееся логике, расслабляет в такие моменты семья, родные, дом, надежный человек рядом и обеспеченность.

"Уделите время своим родителям, позаботьтесь о своем доме, сделайте ремонт или почините неполадки, если требуется. Приготовьте с любимым человеком вкусную еду, зажгите свечи, поставьте красивую музыку и пригласите старых друзей - вы почувствуете глубину и душевность общения и эмоций", - говорит эксперт.

Рак довольно неуверенный в себе знак, поэтому ищет постоянных доказательств любви, для него важен особенный взгляд, магия, прикосновение, тонкая эмоциональная интуитивная связь, которая видима только вам вдвоем.

Роскошное время, чтоб поделиться своими эмоциями, признаться в чувствах, проявить любовь, заботу и понимание. Окружение становится более сентиментальным и романтичным.

Главное не замыкаться в себе, если есть проблемы, а обратиться к психологу, астрологу или близкому по духу человеку за советом. Так как на таких аспектах, замыкаясь в себе и фокусируясь на негативе, могут быть необратимые последствия.

"Желание любить и быть любимым затмевает все, даже разум. Хочется скорее создать семью, родить детей. Но этот период не подходит для помолвок, регистрации отношений и знакомств с родителями. Так как у нас сейчас ретроградный Меркурий, статический Нептун и Юпитер", - добавила Арина.

В сфере финансов это неблагоприятное время, чтоб вкладывать в недвижимость, политику, иллюзорное представление проектов, нереалистичность идей, несбыточные обещания, обманы и мошенничество.

Новолуние 10 июня и Солнечное Затмение в Близнецах

Затмение будет проходить с участием ретро Меркурия, Нептуна и Сатурна, что будет затрагивать темы карьеры, работы, обязательств и чувств. Солнечное затмение в Близнецах будет давать энергию и предприимчивость.

В политической и военной сфере может вызывать внезапные перемещения армий и выступление лидеров общественных организаций с неправдивой информацией.

Рекомендуется в это время:

заниматься торговлей,

расширять общение,

выступать на публике,

менять сферу деятельности.

Не рекомендуются:

Длительные поездки и дальние путешествия.

Заключение договоров.

Давать обещания.

Пустая болтовня.

Лечение и оперирование органов дыхания, бронхов, легких, трахеи. А также языка, нервной системы и верхних конечностей от пальцев до плеча.

Отметим, что кольцевое солнечное затмение начнется около 13:41 по киевскому времени и продлится полчаса.

Марс переходит в знак Лев (11 июня - 29 июля)

"Марс во Льве дает колоссальную энергию, волю, творческие способности, признание, похвалу и много лести. Прекрасный Марс для начинаний, но не сейчас, так как ретроградный Меркурий, статический Юпитер и Нептун. Поэтому лучше обдумывать грандиозные идеи, советоваться, а принимать решение и действовать уже в июле", - советует Арина Артуровна.

Как и в Овне здесь будет присутствовать отличная зубастая хватка за дело, проект, человека, предприимчивость, но в отличие от Овна, у Льва сильней твердость и целеустремленность, так как это фиксированный и постоянный знак.

"Природный талант руководителя, так как самоуверенность людей в такой период вызывает у других доверие. Хочется быть самыми первыми, хорошо устраняются соперники. Период прекрасный для занятий творчеством, ютюбом, детьми, хобби, для участия в различных соревнованиях. Организация мероприятий, игр, учебы и школы пойдут продуктивно", - добавила астролог.

Полнолуние в Козероге 24 июня

Полнолуние в Козероге пройдет более сдержано, чем обычно. Особых эмоций оно не даст, но поможет сконцентрироваться на определенной программе действий и задуманном вами плане. Прекрасно в такие дни планировать планирование, тем более что уже Меркурий пошел в прямое (директное) движение.

Все что отвлекает вас от цели - убирайте и отрезайте, не жалея. Этот период (плюс два дня) хорош для распределения обязанностей, организационных вопросов, обращения в высшие органы или инстанции. Самое время для начала долговременных проектов.

Здоровье: хорошо для косметического ухода за кожей, волосами и ногтями. Также проводить дренажи и детоксы организма. В эти дни увеличивается риск переломов костей, так же может ныть спина и поясница. Берегите себя.

Финансы: экономить и накапливать, целесообразно распоряжаться финансами.

Отношения: подходит для конструктивных разговоров и долгосрочных предложений.