Сонячне затемнення співпаде з молодиком: астролог назвала всі доленосні події червня 2021

Червень 2021 року буде наповнений важливими астрологічними подіями. Венера в Раку загострить наші почуття, Сонячне затемнення подарує нам підприємливість, перехід Марса в знак Лева - колосальну енергію, а повний місяць в Козерозі - стриманість. Не варто забувати і про ретроградний Меркурій, який буде в такому положенні майже весь місяць. Що нам чекати від цих подій - читайте далі в нашому матеріалі.
Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
Це прекрасний період для того, щоб навести порядки в сімейних, любовних справах. Виїхати з сім'єю на природу або просто поснідати разом недільного ранку. Така Венера дуже любить сімейні традиції і цінності, непогано обзавестися ними в цей період для зміцнення стосунків.
"Буде спостерігатися висока емоційність, чутливість, вразливість в любовних справах. Але зате в цей період можна відчути реальну споріднену душу, зрозуміти хто "твоя людина", - розповідає астролог.
Експерт попередила, що цей час не підходить для нових знайомств, так як вони будуть вельми сумнівними і неоднозначними. А ось для старих знайомств, відносин, повернення колишніх почуттів і виправлення помилок в існуючих парах - підходить ідеально.
З 2 по 27 червня настрій може бути вельми мінливим і нелогічним, розслабляє в такі моменти сім'я, рідні, будинок, надійна людина поруч і забезпеченість.
"Приділіть час своїм батькам, подбайте про свій будинок, зробіть ремонт або полагодьте неполадки, якщо потрібно. Приготуйте з коханою людиною смачну їжу, запаліть свічки, поставте красиву музику і запросіть старих друзів - ви відчуєте глибину і душевність спілкування та емоцій", - говорить експерт.
Рак досить невпевнений в собі знак, тому шукає постійних доказів любові, для нього важливий особливий погляд, магія, дотик, тонкий емоційний інтуїтивний зв'язок, який видимий тільки вам удвох.
Розкішний час, щоб поділитися своїми емоціями, зізнатися в почуттях, проявити любов, турботу і розуміння. Оточення стає більш сентиментальним і романтичним.
Головне не замикатися в собі, якщо є проблеми, а звернутися до психолога, астролога або близькою по духу людиною за порадою. Так як на таких аспектах, замикаючись в собі і фокусуючись на негативі, можуть бути незворотні наслідки.
"Бажання любити і бути коханим затьмарює все, навіть розум. Хочеться швидше створити сім'ю, народити дітей. Але цей період не підходить для заручин, реєстрації відносин і знайомств з батьками. Так як у нас зараз ретроградний Меркурій, статичний Нептун і Юпітер", - додала Аріна.
У сфері фінансів це несприятливий час, щоб вкладати в нерухомість, політику, ілюзорне уявлення проектів, нереалістичність ідей, нездійсненні обіцянки, обмани і шахрайство.
Затемнення буде проходити за участю ретро Меркурія, Нептуна і Сатурна, що буде зачіпати теми кар'єри, роботи, зобов'язань і почуттів. Сонячне затемнення в Близнюках буде давати енергію і підприємливість.
У політичній і військовій сфері може викликати раптові переміщення армій і виступ лідерів громадських організацій з неправдивою інформацією.
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Зазначимо, що кільцеве сонячне затемнення розпочнеться близько 13:41 за київським часом і триватиме півгодини.
"Марс у Леві дає колосальну енергію, волю, творчі здібності, визнання, похвалу і багато лестощів. Прекрасний Марс для починань, але не зараз, так як ретроградний Меркурій, статичний Юпітер і Нептун. Тому краще обмірковувати грандіозні ідеї, радитися, а приймати рішення і діяти вже в липні", - радить Аріна Артуровна.
Як і в Овні тут буде присутня відмінна зубаста хватка за справу, проект, людину, підприємливість, але на відміну від Овна, у Лева сильніше твердість і цілеспрямованість, так як це фіксований і постійний знак.
"Природний талант керівника, так як самовпевненість людей в такий період викликає у інших довіру. Хочеться бути найпершими, добре усуваються суперники. Період прекрасний для занять творчістю, ютюбом, дітьми, хобі, для участі в різних змаганнях. Організація заходів, ігор, навчання і школи підуть продуктивно", - додала астролог.
Повний місяць в Козерозі пройде більш стримано, ніж зазвичай. Особливих емоцій він не дасть, але допоможе сконцентруватися на певній програмі дій і задуманому вами плані. Прекрасно в такі дні планувати планування, тим більше що вже Меркурій пішов в прямий (директний) рух.
Все що відволікає вас від мети - прибирайте і відрізайте, не шкодуючи. Цей період (плюс два дні) хороший для розподілу обов'язків, організаційних питань, звернення до вищих органів або інстанції. Саме час для початку довготривалих проектів.
Здоров'я: добре для косметичного догляду за шкірою, волоссям і нігтями. Також проводити дренажі і детокси організму. У ці дні збільшується ризик переломів кісток, так само може нити спина і поперек. Бережіть себе.
Фінанси: економити і накопичувати, доцільно розпоряджатися фінансами.
Відносини: підходить для конструктивних розмов і довгострокових пропозицій.
Раніше астролог розповіла, що чекає в червні 2021 кожен знак Зодіаку в любові, грошах і кар'єрі.