Солнечное затмение 2021 принесет важные перемены: чего опасаться, а в чем ждет удача

Кольцевое солнечное затмение произойдет в четверг, 10 июня, в знаке Зодиака Близнецы. Астролог рассказала, что рекомендуется делать в этот период, с чем нужно повременить, и какие перемены могут произойти.
Об этом нам сообщила знаменитый астролог Арина Артуровна.
Затмение будет проходить с участием ретро Меркурия, Нептуна и Сатурна, что будет затрагивать темы карьеры, работы, обязательств и чувств. Солнечное затмение в Близнецах будет давать людям энергию и предприимчивость.
В политической и военной сфере может вызывать внезапные перемещения армий и выступление лидеров общественных организаций с неправдивой информацией.
Рекомендуется в это время:
Не рекомендуется:
Отметим, что кольцевое солнечное затмение начнется около 13:41 по киевскому времени и продлится полчаса. Частично его можно будет увидеть и на территории Украины, кроме некоторых южных областей.
Также астролог рассказала про самые знаменательные события июня, которые будут влиять на жизнь каждого из нас.