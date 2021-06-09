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Солнечное затмение 2021 принесет важные перемены: чего опасаться, а в чем ждет удача

Автор: Светлана Мащенко

Кольцевое солнечное затмение произойдет в четверг, 10 июня, в знаке Зодиака Близнецы. Астролог рассказала, что рекомендуется делать в этот период, с чем нужно повременить, и какие перемены могут произойти.

Об этом нам сообщила знаменитый астролог Арина Артуровна.

Затмение будет проходить с участием ретро Меркурия, Нептуна и Сатурна, что будет затрагивать темы карьеры, работы, обязательств и чувств. Солнечное затмение в Близнецах будет давать людям энергию и предприимчивость.

В политической и военной сфере может вызывать внезапные перемещения армий и выступление лидеров общественных организаций с неправдивой информацией.

Рекомендуется в это время:

  • заниматься торговлей,
  • расширять общение,
  • выступать на публике,
  • менять сферу деятельности.

Не рекомендуется:

  • Длительные поездки и дальние путешествия.
  • Заключение договоров.
  • Давать обещания.
  • Пустая болтовня.
  • Лечение и оперирование органов дыхания, бронхов, легких, трахеи. А также языка, нервной системы и верхних конечностей от пальцев до плеча.

Отметим, что кольцевое солнечное затмение начнется около 13:41 по киевскому времени и продлится полчаса. Частично его можно будет увидеть и на территории Украины, кроме некоторых южных областей.

Также астролог рассказала про самые знаменательные события июня, которые будут влиять на жизнь каждого из нас.

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