Солнечное затмение 2021 принесет важные перемены: чего опасаться, а в чем ждет удача

Затмение будет проходить с участием ретро Меркурия, Нептуна и Сатурна, что будет затрагивать темы карьеры, работы, обязательств и чувств. Солнечное затмение в Близнецах будет давать людям энергию и предприимчивость.

В политической и военной сфере может вызывать внезапные перемещения армий и выступление лидеров общественных организаций с неправдивой информацией.

Рекомендуется в это время:

заниматься торговлей,

расширять общение,

выступать на публике,

менять сферу деятельности.

Не рекомендуется:

Длительные поездки и дальние путешествия.

Заключение договоров.

Давать обещания.

Пустая болтовня.

Лечение и оперирование органов дыхания, бронхов, легких, трахеи. А также языка, нервной системы и верхних конечностей от пальцев до плеча.

Отметим, что кольцевое солнечное затмение начнется около 13:41 по киевскому времени и продлится полчаса. Частично его можно будет увидеть и на территории Украины, кроме некоторых южных областей.