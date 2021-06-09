Сонячне затемнення 2021 принесе важливі зміни: чого побоюватися, а в чому чекає удача

Кільцеве сонячне затемнення відбудеться в четвер, 10 червня, в знаку Зодіаку Близнюки. Астролог розповіла, що рекомендується робити в цей період, з чим потрібно почекати, і які зміни можуть відбутися.
Про це нам повідомила знаменитий астролог Аріна Артуровна.
Затемнення буде проходити за участю ретро Меркурія, Нептуна і Сатурна, що буде зачіпати теми кар'єри, роботи, зобов'язань і почуттів. Сонячне затемнення в Близнюках буде давати людям енергію і підприємливість.
У політичній і військовій сфері може викликати раптові переміщення армій і виступ лідерів громадських організацій з неправдивою інформацією.
Рекомендується в цей час:
Не рекомендується:
Зазначимо, що кільцеве сонячне затемнення розпочнеться близько 13:41 за київським часом і триватиме півгодини. Частково його можна буде побачити і на території України, крім деяких південних областей.
Також астролог розповіла про найзнаменніші події червня, які будуть впливати на життя кожного з нас.