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Сонячне затемнення 2021 принесе важливі зміни: чого побоюватися, а в чому чекає удача

Автор: Світлана Мащенко

Кільцеве сонячне затемнення відбудеться в четвер, 10 червня, в знаку Зодіаку Близнюки. Астролог розповіла, що рекомендується робити в цей період, з чим потрібно почекати, і які зміни можуть відбутися.

Про це нам повідомила знаменитий астролог Аріна Артуровна.

Затемнення буде проходити за участю ретро Меркурія, Нептуна і Сатурна, що буде зачіпати теми кар'єри, роботи, зобов'язань і почуттів. Сонячне затемнення в Близнюках буде давати людям енергію і підприємливість.

У політичній і військовій сфері може викликати раптові переміщення армій і виступ лідерів громадських організацій з неправдивою інформацією.

Рекомендується в цей час:

  • займатися торгівлею,
  • розширювати спілкування,
  • виступати на публіці,
  • змінювати сферу діяльності.

Не рекомендується:

  • Тривалі поїздки і далекі подорожі.
  • Укладання договорів.
  • Давати обіцянки.
  • Порожня балаканина.
  • Лікування і оперування органів дихання, бронхів, легенів, трахеї. А також язика, нервової системи і верхніх кінцівок від пальців до плеча.

Зазначимо, що кільцеве сонячне затемнення розпочнеться близько 13:41 за київським часом і триватиме півгодини. Частково його можна буде побачити і на території України, крім деяких південних областей.

Також астролог розповіла про найзнаменніші події червня, які будуть впливати на життя кожного з нас.

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