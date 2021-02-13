Сохраняйте оптимизм: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 15 по 21 февраля

Женщина-Овен

Обратите внимание на предчувствия, которые будут вас сопровождать на этой неделе. У вас получится обнаружить токсичных личностей, которые несут вам негатив. Откажитесь от импульсивных выходок и тщательно планируйте каждый свой шаг, тогда неделя станет успешной. Не стоит менять имидж – это отвернет финансовую удачу.

Женщина-Телец

Чтобы сохранить гармоничные отношения, Тельцам придется приложить максимум усилий. Самым главным врагом станет настроение, которое будет кардинально кидать из стороны в сторону по несколько раз в день. Неделю лучше начать с достижения внутренней гармонии и позитивного настроя и благодаря этому Тельцы смогут вовремя остановиться и не упустить свое счастье.

Женщина-Близнецы

Близнецы смогут с легкостью заслужить авторитет у окружающих, но стоит быть осмотрительными и не давать никому ложных обещаний и надежд. Удача на этой неделе улыбнется дамам, которые не боятся ответственности и могут словами и делами доказать свою состоятельность. Стоит воздержаться от критики, которая может стать причиной конфликтов.

Женщина-Рак

В ближайшие дни появится возможность позаботиться о себе, и повысить иммунитет. Обратите внимание на свое самочувствие и постарайтесь не простудиться. Очень важно в ближайшую неделю сосредоточиться на делах и не позволять фантазиям завладеть вашим мыслями. Отказ от реальности может отвернуть от вас удачу.

Женщина-Лев

Планеты и звезды вам подарят прилив сил и стоит начать неделю с созидательного труда и по максимуму избежать агрессии. Умеренная физическая активность пойдет на пользу тем Львам, у которых будет прилив энергии. Удача будет на стороне тех, кто не торопится с принятием решений и продумывает каждый шаг, в том числе и в покупках. Это поможет избежать встречи с мошенниками.

Женщина-Дева

Астрологи рекомендуют заняться Девам сменой имиджа – это поможет избежать одиночества. Преображение во внешности, спа-процедуры и своевременный отдых дадут сияющий вид и отличное настроение. Можно даже составить план красоты и ему следовать. Если не забывать о своем самочувствии и не переутомляться, то звезды подарят много энергии и свою благосклонность.

Женщина-Весы

Уделите больше своего внимания деловой сфере – неделя отлично подходит для работы, связанной с получением прибыли и проявлением себя. Финансовый ответ придет не сразу и придется немного подождать, однако первые ростки заработка появятся уже в начале недели. Будьте внимательны к деталям и уверенны в себе - это поможет избежать ошибок.

Женщина-Скорпион

Работа не должна стать вашим единственным интересом на этой неделе, присмотритесь к своему окружению. Проведите время в кругу близких и друзей – это поможет восстановить силы и зарядиться отличным настроением. Ожидается много встреч и общения, от которых не стоит отказываться. Также звезды сулят Скорпионам новых друзей и важные деловые контакты.

Женщина-Стрелец

Звезды сулят Стрельцам романтический период. Энергетика звезд и планет позволит завести новые знакомства, отправиться на свидание и не стоит упускать такой шанс. Тем, кто уже нашел свою половинку, астрологи обещают укрепление семейных уз и полное взаимопонимание с близким человеком.

Женщина-Козерог

Удача улыбнется на этой неделе Козерогам, и такой шанс упускать категорически нельзя. Появится дополнительная энергия и шанс повысить свою репутацию, а вот отсиживаться за спинами коллег не стоит. Правильный настрой, уверенность в себе и четкие цели помогут добиться везения в профессиональном плане и материального вознаграждения.

Женщина-Водолей

Будьте осторожны на этой неделе, так как могут произойти неприятные конфликты в деловой среде. Энергетика планет начнет подталкивать к необдуманным поступкам. А вот вдумчивая работа, осторожность и желание все конфликты решить мирным путем помогут Водолеям избежать неприятностей. Для того чтобы сохранить репутацию, понадобиться умение изящно обыграть любую ситуацию.

Женщина-Рыбы

Планеты и их расположение дадут Рыбам необходимую энергию, которая сыграет на руку и в деловых вопросах, и в личных отношениях. Середина февраля принесет интересные встречи, любовь, возможность выделиться среди окружения. Единственное, что понадобится – отбросить страх перемен и не занижать свою самооценку. Это также поможет избежать воздействия манипуляторов.