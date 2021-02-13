Зберігайте оптимізм: гороскоп для всіх жінок за знаком Зодіаку з 15 по 21 лютого

Жінка-Овен

Зверніть увагу на передчуття, які будуть супроводжувати вас на цьому тижні. У вас вийде виявити токсичних особистостей, які несуть вам негатив. Відмовтеся від імпульсивних витівок і ретельно плануйте кожен свій крок, тоді тиждень стане успішним. Не варто міняти імідж – це відверне фінансову удачу.

Жінка-Телець

Щоб зберегти гармонійні стосунки, Тельцям доведеться докласти максимум зусиль. Найголовнішим ворогом стане настрій, який буде кардинально кидати з боку в бік по кілька разів в день. Тиждень краще почати з досягнення внутрішньої гармонії та позитивного настрою і завдяки цьому Тельці зможуть вчасно зупинитися і не втратити своє щастя.

Жінка-Близнюки

Близнюки зможуть з легкістю заслужити авторитет в оточення, але варто бути обачними та не давати нікому неправдивих обіцянок і надій. Успіх на цьому тижні посміхнеться дамам, які не бояться відповідальності та можуть словами й справами довести свою спроможність. Варто утриматися від критики, яка може стати причиною конфліктів.

Жінка-Рак

Найближчими днями з'явиться можливість подбати про себе, і підвищити імунітет. Зверніть увагу на своє самопочуття і постарайтеся не застудитися. Дуже важливо в найближчий тиждень зосередитися на справах і не дозволяти фантазіям заволодіти вашими думками. Відмова від реальності може відвернути від вас удачу.

Жінка-Лев

Планети та зірки подарують вам прилив сил і варто почати тиждень з творчої праці й по максимуму уникнути агресії. Помірна фізична активність піде на користь тим Левам, у яких буде приплив енергії. Удача буде на боці тих, хто не поспішає з прийняттям рішень і продумує кожен крок, в тому числі й в покупках. Це допоможе уникнути зустрічі з шахраями.

Жінка-Діва

Астрологи рекомендують зайнятися Дівам зміною іміджу – це допоможе уникнути самотності. Перетворення зовнішності, спа-процедури та своєчасний відпочинок дадуть блискучий вигляд і відмінний настрій. Можна навіть скласти план краси і йому слідувати. Якщо не забувати про своє самопочуття і не перевтомлюватися, то зірки подарують багато енергії та свою прихильність.

Жінка-Терези

Приділіть більше своєї уваги діловій сфері – тиждень відмінно підходить для роботи, пов'язаної з отриманням прибутку і проявом себе. Фінансова відповідь прийде не відразу доведеться трохи почекати, однак перші паростки заробітку з'являться вже на початку тижня. Будьте уважні до деталей і впевнені в собі - це допоможе уникнути помилок.

Жінка-Скорпіон

Робота не повинна стати вашим єдиним інтересом на цьому тижні, придивіться до свого оточення. Проведіть час у колі близьких і друзів – це допоможе відновити сили та зарядитися хорошим настроєм. Очікується багато зустрічей і спілкування, від яких не варто відмовлятися. Також зірки обіцяють Скорпіонам нових друзів і важливі ділові контакти.

Жінка-Стрілець

Зірки обіцяють Стрільцям романтичний період. Енергетика зірок і планет дозволить завести нові знайомства, відправитися на побачення і не варто упускати такий шанс. Тим, хто вже знайшов свою половинку, астрологи обіцяють зміцнення сімейних тенет і повне взаєморозуміння з близькою людиною.

Жінка-Козоріг

Удача посміхнеться цього тижня Козерогам, і такий шанс упускати категорично не можна. З'явиться додаткова енергія і шанс підвищити свою репутацію, а ось відсиджуватися за спинами колег не варто. Правильний настрій, впевненість в собі та чіткі цілі допоможуть досягти успіху в професійному плані та матеріальної винагороди.

Жінка-Водолій

Будьте обережні на цьому тижні, оскільки можуть виникнути неприємні конфлікти в діловому середовищі. Енергетика планет почне підштовхувати до необдуманих вчинків. А ось вдумлива робота, обережність і бажання вирішити всі конфлікти мирним шляхом допоможуть Водоліям уникнути неприємностей. Для того, щоб зберегти репутацію, знадобитися вміння витончено обіграти будь-яку ситуацію.

Жінка-Риби

Планети і їх розташування дадуть Рибам необхідну енергію, яка зіграє на руку і в ділових питаннях, і в особистих відносинах. Середина лютого принесе цікаві зустрічі, любов, можливість виділитися серед оточення. Єдине, що знадобиться – відкинути страх змін і не занижувати свою самооцінку. Це також допоможе уникнути впливу маніпуляторів.