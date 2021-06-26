События с эффектом бумеранга: кому из знаков Зодиака точно повезет на выходных, 26-27 июня

Гороскоп на выходные 26 и 27 июня

Все события будут происходить по эффекту бумеранга – придется расплачиваться в воскресенье за то, что было сделано в субботу. Стоит сдерживать себя и свои поступки, советуют астрологи.

В субботу появится желание свободно говорить, действовать, но стоит вовремя остановится, чтобы не пожалеть о грубости, бестактности или глупости. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека.

Главными врагами в воскресенье станут лень, пассивность, отказ от собственного мнения и взглядов. Не стоит поддаваться чужому мнению, даже если оно доброжелательное и правильное. Найдите себе занятие, которое не сильно нагружает, но развивает – чтение интересной книги, шахматы.

Знаки Зодиака, которым повезет 26-27 июня

Рак

Получится воплотить в жизнь то, о чем давно мечталось. Выходные подходят для составления бизнес-планов, деловых договоренностей, постановки профессиональных целей и разработки тактики и стратегий. Не ленитесь и сделайте важный шаг – он окажется удачным и приведет вас туда, куда вам действительно нужно.

Лев

Проведите эти дни с родными и близкими. Это общение принесет массу приятных впечатлений, пополнит запасы энергии и настроит на лирический лад. Получится вспомнить прошлое, помечтать о будущем, а хорошее настроение надолго поселится в душе и подарит оптимистический взгляд на мир, который так давно был необходим Львам.

Весы

Весы смогут поучаствовать во всеобщем веселье на этих выходных и даже получить от этого пользу. Среди знакомых или незнакомых вам людей есть шанс встретить человека своей мечты, вторую половинку. Это может быть человек, который случайно попал в компанию или тот, кого вы знаете очень давно, но никогда не воспринимали его с романтической точки зрения.