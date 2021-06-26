Події з ефектом бумеранга: кому зі знаків Зодіаку точно пощастить на вихідних, 26-27 червня

Гороскоп на вихідні 26 і 27 червня

Всі події відбуватимуться за ефектом бумерангу - доведеться розплачуватися в неділю за те, що було зроблено в суботу. Варто стримувати себе і свої вчинки, радять астрологи.

У суботу з'явиться бажання вільно говорити, діяти, але варто вчасно зупиниться, щоб не пошкодувати про грубість, нетактовності або дурості. Свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої людини.

Головними ворогами в неділю стануть лінь, пасивність, відмова від власної думки та поглядів. Не варто піддаватися чужій думці, навіть якщо воно доброзичливе і правильне. Знайдіть собі заняття, яке не сильно навантажує, але розвиває – читання цікавої книги, шахи.

Знаки зодіаку, яким пощастить 26-27 червня

Рак

Вийде втілити в життя те, про що давно мріялося. Вихідні підходять для складання бізнес-планів, ділових домовленостей, постановки професійних цілей і розробки тактики та стратегій. Не лінуйтеся і зробіть важливий крок - він виявиться вдалим і приведе вас туди, куди вам дійсно потрібно.

Лев

Проведіть ці дні з рідними та близькими. Це спілкування принесе масу приємних вражень, поповнить запаси енергії та налаштує на ліричний лад. Вийде згадати минуле, помріяти про майбутнє, а гарний настрій надовго оселиться в душі та подарує оптимістичний погляд на світ, який так давно був необхідний Левам.

Терези

Ваги зможуть взяти участь у загальних веселощах на цих вихідних і навіть отримати від цього користь. Серед знайомих або незнайомих вам людей є шанс зустріти людину своєї мрії, другу половинку. Це може бути людина, яка випадково потрапила в компанію або той, кого Ви знаєте дуже давно, але ніколи не сприймали його з романтичної точки зору.