Снежный шторм и 20-градусные морозы: какие области Украины накроет непогодой

Погода в Украине 7 февраля принесет снежный шторм и сильные морозы в некоторые области. Синоптики рассказали, где будет больше всего осадков и самые низкие температуры.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, снегопады сегодня, 7 февраля, ожидаются на Западе - самые сильные - во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Небольшой снег вероятен в Винницкой, Житомирской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях. А на Закарпатье - дождь с мокрым снегом.

В областях с осадками вероятен сильный порывистый ветер, а там, где сухо - будет спокойнее.

Самые сильные морозы сегодня на Севере - от -8 до -13 днем, а ночью - до -22 градусов. На Западе днем -2... -5 градусов, ночью - до -12 мороза, в северо-западных областях - холоднее - от -8 до -10 днем и -12... -14 ночью.

В Центре днем -8... -11, ночью до -16 градусов, на Востоке -7... -11 днем, ночью -12... -14 мороза. На Юге температура выше: днем -1... -4, ночью -3... -7 градусов.

А вот 8 февраля, снегопады ожидаются почти по всей стране, а вот на Запад придет небольшое потепление

В Киеве сегодня, 7 февраля, -9... -11 днем, ночью -13... -15, но снег маловероятен. А вот в понедельник, 8 февраля - сильный снегопад. Температура днем немного повысится - от -6 до -8 градусов.

Погода в Украине 7-8 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали также, как долго будут длиться в Украине лютые морозы. Похолодание ожидается довольно суровым.