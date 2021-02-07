Сніговий шторм і 20-градусні морози: які області України накриє негодою

Погода в Україні 7 лютого принесе сніжний шторм і сильні морози в деякі області. Синоптики розповіли, де буде найбільше опадів і найнижчі температури.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, снігопади сьогодні, 7 лютого, очікуються на Заході - найбільш сильні - у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Невеликий сніг імовірний у Вінницькій, Житомирській, Одеській, Херсонській, Миколаївській областях. А на Закарпатті - дощ з мокрим снігом.

В областях з опадами ймовірний сильний поривчастий вітер, а там, де сухо - буде спокійніше.

Найсильніші морози сьогодні на Півночі - від -8 до -13 вдень, а вночі - до -22 градусів. На Заході вдень -2... -5 градусів, вночі - до -12 морозу, у північно-західних областях - холодніше - від -8 до -10 вдень -12... -14 вночі.

У Центрі вдень -8... -11, вночі до -16 градусів, на Сході -7... -11 вдень, вночі -12... -14 морозу. На Півдні температура вище: вдень -1... -4, вночі -3... -7 градусів.

А ось 8 лютого, снігопади очікуються майже по всій країні, а на Захід прийде невелике потепління

У Києві сьогодні, 7 лютого, -9... -11 вдень, вночі -13... -15, але сніг малоймовірний. А ось у понеділок, 8 лютого - сильний снігопад. Температура вдень дещо підвищиться - від -6 до -8 градусів.

Погода в Україні 7-8 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли також, як довго триватимуть в Україні люті морози. Похолодання очікується досить суворим.