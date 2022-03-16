Снежана Егорова "стоя на коленях перед украинским народом" просит прощения за поддержку Путина

По словам женщины, она все годы "велась" на российскую информацию, да так, что поверила и стала собирать вокруг себя единомышленников.

"Поддавалась дезе русских и считала, что они вменяемые люди. Я всегда была уверена, что не могу ошибаться и для меня все очевидно. Но сейчас вижу обратное и знаю теперь, что они заливают кровью мирные города и начнут убивать гражданских. Это просто жесть", - написала она.

Теперь Егорова готова признать свои ошибки и "встать на колени перед украинским народом"

"Всем свойственно ошибаться. И вот наконец-то до меня дошло. Украинцы! Я надеюсь, это все скоро закончится. Россия скоро расстреляет весь боезапас и наконец-то наступит тишина. Я надеюсь, что все решится быстро.

Я не привыкла извиняться, но сегодня хочу это сделать! Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом!" - добавила пафосно она.

Отметим, что сама телеведущая с августа 2021 года живет в турецкой Анталии, откуда высказывает свою "гражданскую позицию". Недавно троим детям Егоровой отказали в продлении визы.

Поддержку Путину она высказала 26 января, а 21 февраля вновь повторила свою "позицию", когда Кремлем была признана "ЛДНР". Женщина назвала президента РФ "героем нашего времени".

Сейчас Facebook Егоровой заблокирован, а YouTube недавно запретил делать прямые эфиры.