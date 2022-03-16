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Сніжана Єгорова "стоячи на колінах перед українським народом" просить вибачення за підтримку Путіна

Автор: Світлана Мащенко

Сніжана Єгорова, що активно підтримувала Путіна, називаючи це громадянською позицією, тепер зрікається своїх слів, просить вибачення в українського народу за те, що стала пособницею "вбивств, хаосу і паніки".

Про це вона написала у своєму Telegram.

За словами жінки, вона всі роки "велася" на російську інформацію, та так, що повірила і стала збирати навколо себе однодумців.

"Піддавалася дезі росіян і вважала, що вони нормальні люди. Я завжди була впевнена, що не можу помилятися і для мене все очевидно. Але зараз бачу зворотне і знаю тепер, що вони заливають кров'ю мирні міста і почнуть вбивати цивільних. Це просто жесть", - написала вона.

Тепер Єгорова готова визнати свої помилки і "стати на коліна перед українським народом"

"Всім властиво помилятися. І ось нарешті до мене дійшло. Українці! Я сподіваюся, це все скоро закінчиться. Росія скоро розстріляє весь боєзапас і нарешті настане тиша. Я сподіваюся, що все вирішиться швидко.

Я не звикла вибачатися, але сьогодні хочу це зробити! Вибачте за те, що я підтримала агресію! Вибачте за те, що була сліпою і глухою! Вибачте за те, що була пособницею вбивств, хаосу і паніки! Я стою на колінах перед усім українським народом!" - додала пафосно вона.

Відзначимо, що сама телеведуча з серпня 2021 року живе в турецькій Анталії, звідки висловлює свою "громадянську позицію". Нещодавно трьом дітям Єгорової відмовили в продовженні візи.

Підтримку Путіну вона висловила 26 січня, а 21 лютого знову повторила свою "позицію", коли Кремлем була визнана "ЛДНР". Жінка назвала президента РФ "героєм нашого часу".

Зараз Facebook Єгорової заблокований, а YouTube нещодавно заборонив робити прямі ефіри.

Відзначимо, що старша дочка Сніжани Єгорової відмовилася від неї і послала у напрямку "русского воєнного корабля".

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Снежана Егорова