Снегопады и быстрое понижение температуры: погода снова пошла в атаку

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в пятницу, 29 января, будет неприятной и сложной во многих областях страны. Ожидается мокрый снег, метели, гололед, штормовой ветер и резкое понижение температуры воздуха.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке мокрый снег и снег с дождем захватят большинство областей, только в Днепре днем будет сухо. Ожидается сильный штормовой ветер. Температура воздуха ночью упадет до -3 -1 градуса, днем ожидается от 0 до +3 градусов.

В южных областях снег будет идти только ночью, днем без существенных осадков. Ветер сильный, со штормовыми порывами. Ночью в регионе будет холодно, от -4 до -1 градуса, днем +1 +4 градуса. В Крыму будет идти снег с дождем, ночью +2 +4 градуса, днем от +4 до +6 градусов.

На севере ожидаются снегопады ночью, и в дневное время. Температура воздуха в ночные часы от -4 до -2 градусов, днем от 0 до +2 градусов.

В западных областях будет идти снег, местами снег с дождем. Днем непогода утихнет на Волыни, в Тернополе и Черновцах. Ветер сильный, со штормовыми порывами. Ночная температура воздуха составит от -6 до -2 градусов, днем в большинстве областей от 0 до +4 градусов.

В центральной части страны будет идти снег, местами мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от -5 до -2 градусов, днем ожидается от +1 до +3 градусов.

В Киеве 29 января будет идти снег. Ветер юго-западный, со штормовыми порывами. Ночью похолодает до -6 -4 градусов, днем ожидается от -1 до +1 градуса.

Карта погоды в Украине на пятницу, 29 января

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