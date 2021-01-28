Снігопади і швидке зниження температури: погода знову пішла в атаку

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у п'ятницю, 29 січня, буде неприємною і складною у багатьох областях країни. Очікується мокрий сніг, хуртовини, ожеледь, штормовий вітер та різке зниження температури повітря.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході мокрий сніг та сніг з дощем захоплять більшість областей, тільки в Дніпрі вдень буде сухо. Очікується сильний штормовий вітер. Температура повітря вночі знизиться до -3 -1 градуса, вдень очікується від 0 до +3 градусів.

У південних областях сніг буде йти тільки вночі, вдень без істотних опадів. Вітер сильний, зі штормовими поривами. Вночі в регіоні буде холодно, від -4 до -1 градуса, вдень +1 +4 градуси. У Криму буде йти сніг з дощем, вночі +2 +4 градуси, вдень від +4 до +6 градусів.

На півночі очікуються снігопади вночі та в денний час. Температура повітря вночі від -4 до -2 градусів, вдень від 0 до +2 градусів.

У західних областях йтиме сніг, місцями сніг з дощем. Вдень негода вщухне на Волині, в Тернополі та Чернівцях. Вітер сильний, зі штормовими поривами. Нічна температура повітря складе від -6 до -2 градусів, вдень у більшості областей від 0 до +4 градусів.

В центральній частині країни буде йти сніг, місцями мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься від -5 до -2 градусів, вдень очікується від +1 до +3 градусів.

У Києві 29 січня буде йти сніг. Вітер південно-західний, зі штормовими поривами. Вночі похолодає до -6 -4 градусів, вдень очікується від -1 до +1 градуса.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 29 січня

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