Сложный и напряженный период: гороскоп для всех знаков Зодиака с 27 декабря по 2 января

Овен

Последняя неделя принесет раздражение, сильную обидчивость и агрессивность. Не срывайте свою злость на самых близких. Отправляйтесь в спортзал, сбросьте напряжение на тренажерах или беговой дорожке.

В четверг и пятницу настроение пойдет вверх, и к вам прилетит неожиданное предложение отдохнуть в середине зимы. И вам это покажется заманчивым.

В воскресенье ожидается упадок сил, депрессия и уныние.

Телец

Предпраздничная шумиха будет Тельцов утомлять, и он будет пытаться обеспечить себе уединение. В середине недели возможно недопонимание с начальством или коллегами.

С близкими взаимопонимания на этой неделе тоже ожидать не стоит – вы сейчас находитесь на разных волнах. Ослабьте контроль и отпустите ситуацию, позвольте другим людям поступать так, как они хотят.

В воскресенье ожидается примирением со всеми друзьями и родными. Хорошее настроение обеспечено.

Близнецы

Первая половина недели будет относительно спокойной, поэтому весь потенциал можно направить на подготовку к праздникам. Близнецы будут проявлять инициативу и это может не понравится другим членам семьи.

Если не хотите праздновать в ссоре с другими – дайте всем поучаствовать в предпраздничной кутерьме.

В канун праздника и на следующей день могут быть проблемы со здоровьем, будьте осторожны.

Рак

Последние дни года подарят бодрый настрой и оптимизм. Во вторник и среду могут возникнуть проблемы в профессиональной деятельности.

Вторая половина недели пройдет в приятных хлопотах, возможны финансовые поступления.

На выходных отправляйтесь отдыхать на природу – такое времяпровождение вам точно понравится.

Лев

Обаятельные и харизматичные Львы с головой уйдут в рабочие вопросы, а всю подготовку к праздникам скинут на близких.

В начале недели ожидается полезное знакомство, а в середине – проблемы с деньгами. На Новый год ситуация снова поменяется и настроение будет прекрасное.

Выходные будут очень веселыми, так как станут продолжением новогодней ночи.

Дева

Последние дни года будут непростыми из-за плохого самочувствия и снижения тонуса. Откажитесь от приглашения в шумную компанию и встречайте Новый год в очень тесном семейном кругу.

В среду или четверг ожидайте неожиданный приятный сюрприз от коллег.

Весы

Первая половина недели принесет крупные денежные траты. Но и поступления тоже будут внушительные.

Откажитесь от традиционного застолья и замените его на фуршет с развлекательной программой.

Пятница принесет массу сюрпризов, в воскресенье возможно ухудшение самочувствия.

Скорпион

Постарайтесь заранее приготовить подарки для самых дорогих вам людей. Самые удачные дни для покупок – понедельник и вторник.

В середине недели вы узнаете, что все планы на праздники нарушены. Но вас это совершенно не огорчит.

В конце недели постарайтесь полноценно отдохнуть – вам нужно нормально выспаться.

Стрелец

Последняя неделя года станет безоблачной и ровной во всех сферах жизни, от любви до финансов. В профессиональной сфере проблем не ожидается.

Новый год вы встретите отлично, но для этого вам нужно обновить гардероб и сходить в парикмахерскую.

Сам праздник вы проведете в отличной компании, а на выходных прилети сюрприз издалека.

Козерог

Ожидайте приглашение на вечеринку в малознакомой компании. Сразу не соглашайтесь, попробуйте получить больше информации.

Первая половина недели пройдет в состоянии меланхолии. Чтобы развеяться, отправляйтесь по магазинам. Но не тратьте все заработанное на продукты.

В праздничную ночь не переедайте, иначе вам грозит на выходных ухудшение самочувствия.

Водолей

Хорошие события будут чередоваться с неприятностями с огромной скоростью. Ваш острый язык и командирские замашки сыграют в этом не последнюю роль.

Середина недели станет особенно непредсказуемой. Если вы не проявите мягкость и вежливость с близкими, рискуете войти в Новый год с грандиозным скандалом.

Астрологи рекомендуют отмечать новый год в большой веселой компании.

Рыбы

Влияние Луны принесет вам странное настроение. Вы будете чувствовать себя неуверенно и одиноко. Особенно вас будет раздражать предпраздничная суматоха.

В середине недели возможно выгодное деловое предложение или контракт.

Праздник стоит провести дома, в кругу самых близких друзей и родных людей.