Сложности будут на каждом шагу: гороскоп для всех знаков Зодиака с 26 апреля по 2 мая

Гороскоп на конец апреля говорит о том, что наступает сложный и напряженный период в жизни многих представителей зодиакального созвездия. Возможны серьезные конфликты, ссоры и разногласия. Также вероятны напряженность и неуверенность в собственных силах.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 26 апреля по 2 мая. Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

Середина недели принесет много неурядиц во многих сферах жизни. Биополе может сильно пострадать от людей и событий. Овны могут стать свидетелями неприятной ситуации и им рекомендуется не встревать, если лично она их не касается. Это поможет сохранить время и нервы. От покупок с 27 по 30 апреля лучше воздержаться.

Телец

Астрологи советуют не сорить Тельцам деньгами, так как финансовая сфера может сильно пострадать из-за рисков. У многих возникнут проблемы, но Тельцы смогут сыграть на этом и приумножить доходы. Самое важное в эти дни – ни хитрить, ни делать никому плохо напрямую своими действиями. Кроме того, постарайтесь не упускать детали, так как мелочи будут очень важны.

Близнецы

Откажитесь от стратегии "все решится как-нибудь само". Времени на отдых практически нет, поэтому важно взять жизнь в свои руки. Это сложное и ответственное время, которое будет иметь большое значение в будущем. Сильно поможет особенность этого знака находить общий язык с кем угодно. Не отворачивайтесь от тех, у кого совсем другие взгляды на жизнь.

Рак

Самая большая опасность ожидается в семейных конфликтах и неурядицах. Это может спровоцировать шквал проблем и в других сферах жизни, возможны даже разводы и расставания. Однако трудности не должны выбивать Раков из колеи и заставлять впадать в депрессию. Все ситуации нужно воспринимать как сигнал к работе над собой и повод для того, чтобы стать лучше.

Лев

Помните о том, что первое впечатление обычно самое важное. А на этой неделе люди будут склонны запоминать только самое худшее. Постарайтесь не давать им пищу для размышлений и не позволяйте им управлять собой. Постарайтесь не терять самообладание и веру в себя, так как это равносильно будет потере удачи. В любви и семейных вопросах проявите осторожность и дипломатичность.

Дева

Девам стоит быть внимательнее, так как звезды и планеты будут посылать им различные знаки для указания верного пути. Самое важное на этой неделе – не менять свои приоритеты, а следовать за своими принципами, как и раньше и не менять планы в последнюю секунду. Звезды будут помогать тем, кто в постоянных поездках, за рулем и занимается перевозками.

Весы

Достоинства, которые присущи Весам, раскроются на этой неделе в полном объеме. Это окажется очень полезным для поиска дополнительного дохода. Энергетика на этой неделе будет не самая удачная для рисков и любовных приключений. Не идите на обман и не флиртуйте при наличии постоянного партнера. Новые знакомства принесут разочарования и проблемы, побудьте немного в уединении.

Скорпион

В ближайшие дни ожидается появление проблем на личном фронте, а также при общении с людьми в целом. Опасайтесь энергетических и психологических атак. В финансах могут быть внеплановые изменения, учитесь подстраиваться и адаптироваться. Постарайтесь воспринимать проблемы без нервов и негатива. Спонтанные решения могут быть опасными, следуйте своим планам.

Стрелец

Неделя будет опасной и непредсказуемой, но плюсы все же ожидаются. У Стрельцов сильно обострится интуиция, что поможет быстро найти выход в трудных ситуациях и решение сложной проблемы. Астрологи советуют не отклоняться от стандартного распорядка дня, не придумывать себе дополнительных задач и дел.

Козерог

Самые позитивные дни недели – 26 апреля и 1 мая. Эти дни помогут пережить неурядицы в период начала ретроградного Меркурия, а также настроить себя на прекрасные выходные. В делах и бизнесе понадобится расчетливость, но которая не будет превращаться в обман и предательство. Постарайтесь прощать обиды и позвольте старым ранам зажить.

Водолей

Откажитесь от ведения дел с хитрыми людьми, так как это может привести к большим проблемам и потере финансовых средств. Возможно, что найдутся те, кто захочет обвести Водолеев вокруг пальца, нажиться на их доброте. В конце недели могут вернуться старые проблемы, которые в прошлом не были решены. Наступило время закончить начатое и больше туда не возвращаться. Полагайтесь только на себя.

Рыбы

На этой неделе может произойти несколько неприятных событий. Не стоит сильно переживать по этому поводу, так как все это быстро пройдет без следа. Займитесь спортом – Рыбам нужно больше двигаться. На работе задачи могут просто не получаться, не расстраивайтесь. Чтобы добиться большего успеха, нужно выключить многозадачность. И не смейте очернять репутацию другого человека для собственной выгоды.