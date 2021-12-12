Сліпа 44-річна українка шокувала танцем на пілоні, показавши приклад усім нам

44-річна Олена Ткаченко має генетичне захворювання - дистрофію сітківки, через що з роками повністю втратила зір. Але це не зупинило дівчину, яка мріяла танцювати. Чотири роки тому вона вирішила випробувати pole dance (танець на пілоні або шесті), і у неї вийшло. Звичайно ж завжди і у всьому з нею поруч був коханий чоловік Олексій.

Дивіться нижче в матеріалі Lite , на що здатна любов, завзятість і бажання домагатися більшого.

Пара прийшла на шоу "Україна має талант", а пішла зі сцени з чотирма "Так" і вигуками "Браво" з боку глядачів, що встали з місць.

Займатися пілоном Олена почала саме завдяки проекту. Їй хотілося на сцені талант-шоу довести, що навіть без зору вона здатна на це. Давалися заняття важче, адже без точки опори незрячі втрачають орієнтир на пілоні.

Згодом чоловік теж пішов на заняття, щоб підтримати її. У тиждень у них по три тренування по 2 години.

Крім танців Олена працює в міській лікарні Запоріжжя реабілітологом, масажистом.

Вона мама чудесного сина, який прийшов підтримати батьків на проект. 46-річний чоловік Олексій дружині - найвірніший друг і опора у всьому. Він навіть закінчив курси макіяжу, і сам робить мейк Олені, робить їй зачіски.

Україна має талант виходить в ефір вже восьмий раз після чотирирічної перерви. У десятому сезоні шоу зібрало кращих з кращих серед обдарованих українців.

Суддівське журі складається з Ксенії Мішиної, Сергія Притули, Євгена Кота. А в цьому випуску до них приєдналася Маша Єфросиніна.

Проект транслюється по суботах на каналі СТБ.