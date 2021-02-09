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Сковало спину и ноги: 90-летний Григорий Чапкис попал в реанимацию

Автор: Светлана Мащенко

Григорий Чапкис снова оказался в больнице из-за осложнений после воспаления легких. Знаменитый хореограф сейчас находится в Киевской городской клинической больнице №6.

Об этом пишет издание gordonua.

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90-летний балетмейстер рассказал, что сейчас находится в реанимации в больнице.

"Сегодня ночью "скорая" меня снова увезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать. Тут очень хороший персонал", - рассказывает Чапкис.

За время болезни он сильно похудел и признается, что у него трудности с передвижением.

Напомним, что в декабре 2020-го Чапкис оказался в больнице с двусторонним воспалением легких. Его выписали 29 декабря, однако 6 января снова госпитализировали.

8 января врачи сочли его состояние опасным и направили в "Феофанию", но уже 12 января выписали из больницы.

Напомним, что в сентябре 2020-го хореограф женился в четвертый раз на 39-летней женщине по имени Мила - она владелица сети магазинов украшений.

Ранее мы писали, как изменился Григорий Чапкис с 2006 года, когда он впервые стал судьей проекта "Танцы со звездами".

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