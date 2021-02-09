Сковало спину и ноги: 90-летний Григорий Чапкис попал в реанимацию

90-летний балетмейстер рассказал, что сейчас находится в реанимации в больнице.

"Сегодня ночью "скорая" меня снова увезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать. Тут очень хороший персонал", - рассказывает Чапкис.

За время болезни он сильно похудел и признается, что у него трудности с передвижением.

Напомним, что в декабре 2020-го Чапкис оказался в больнице с двусторонним воспалением легких. Его выписали 29 декабря, однако 6 января снова госпитализировали.

8 января врачи сочли его состояние опасным и направили в "Феофанию", но уже 12 января выписали из больницы.