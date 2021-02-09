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Скувало спину і ноги: 90-річний Григорій Чапкіс потрапив в реанімацію

Автор: Світлана Мащенко

Григорій Чапкіс знову опинився в лікарні із-за ускладнень після запалення легенів. Знаменитий хореограф зараз перебуває в Київській міській клінічній лікарні №6.

Про це пише видання gordonua.

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90-річний балетмейстер розповів, що зараз знаходиться в реанімації в лікарні.

"Сьогодні вночі "швидка" мене знову відвезла в лікарню. Я лежу в реанімації. Діагноз поки не встановлено. Ніби як залишкові явища після запалення легенів. У мене скувало спину і ноги. Важко ходити і важко дихати. Тут дуже хороший персонал", - розповідає Чапкіс.

За час хвороби він сильно схуд і зізнається, що має певні труднощі з пересуванням.

Нагадаємо, що в грудні 2020-го Чапкіс опинився в лікарні з двостороннім запаленням легенів. Його виписали 29 грудня, однак 6 січня знову госпіталізували.

8 січня лікарі визнали його стан небезпечним і направили у "Феофанію", але вже 12 січня виписали з лікарні.

Нагадаємо, що у вересні 2020-го хореограф одружився в четвертий раз на 39-річній жінці на ім'я Міла - вона власниця мережі магазинів прикрас.

Раніше ми писали, як змінився Григорій Чапкіс з 2006 року, коли він вперше став суддею проекту "Танці з зірками".

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Новини України Григорий Чапкис
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