Скувало спину і ноги: 90-річний Григорій Чапкіс потрапив в реанімацію

90-річний балетмейстер розповів, що зараз знаходиться в реанімації в лікарні.

"Сьогодні вночі "швидка" мене знову відвезла в лікарню. Я лежу в реанімації. Діагноз поки не встановлено. Ніби як залишкові явища після запалення легенів. У мене скувало спину і ноги. Важко ходити і важко дихати. Тут дуже хороший персонал", - розповідає Чапкіс.

За час хвороби він сильно схуд і зізнається, що має певні труднощі з пересуванням.

Нагадаємо, що в грудні 2020-го Чапкіс опинився в лікарні з двостороннім запаленням легенів. Його виписали 29 грудня, однак 6 січня знову госпіталізували.

8 січня лікарі визнали його стан небезпечним і направили у "Феофанію", але вже 12 січня виписали з лікарні.