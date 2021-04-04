Сколько продлится "мокрое" похолодание и когда потеплеет до +20: синоптики обновили прогноз на апрель

Какая погода будет в апреле в разных облцентрах Украины

В Киеве 4 апреля ожидается гроза, и почти вся следующая неделя будет с дождями, иногда и с мокрым снегом. После этого осадки еще прогнозируются 13-14 апреля и 24-26 апреля. Температура воздуха с 4 по 10 апреля в дневное время будет в среднем около +7... +9 градусов, вернутся небольшие "минуса" по ночам. Затем, со следующего воскресенье, 11 апреля, и дальше - столбики термометра днем будут колебаться в пределах +13... +17 градусов. Ночных морозов уже не будет.

В Одессе температура тоже понизится уже в это воскресенье, и до 13 апреля будет в среднем около +8... +11 градусов в дневное время. С 14 апреля и до конца месяца столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов. Осадки в виде дождя ожидаются 4-5 апреля, потом после дня "паузы" - с 7 по 10 апреля. С 11 по 21 числа преимущественно будет солнечно и ясно. После этого ожидается в основном переменная облачность, и дожди будут 24-26 апреля и также 28 числа.

Во Львове почти весь апрель будут лить дожди - дни без осадков можно перечислить "на пальцах", а точнее: 5,10, 17-18, 25 числа. Дождливый сезон будет сопровождаться также и мокрым снегом (6-8 апреля), а еще - грозой (7 апреля). Температура воздуха ожидается такая: с 4 по 9 апреля будет около +6... +7 градусов днем (только 5 числа на денек потеплеет до +10), а ночью ожидаются морозы до -4 градусов. После этого с 10 апреля столбики термометров в среднем будут показывать +13... +16 градусов в дневное время, ночных "минусов" уже не будет.

В Харькове дождливый период продлится с 4 по 8 апреля (7-го числа ожидается мощный ливень), и после этого незначительные осадки будут еще 14, 16, 20, 23, 25-27 апреля. Температура воздуха всю следующую неделю будет около +9... +13 градусов днем, после столбики термометров повысятся, и к концу месяца будут подтягиваться к +20 градусов.

В Запорожье с 4 по 9 апреля будут дожди (только 6-го выдастся без осадков) - в этот период температура воздуха ожидается в дневное время от +6 до +16 градусов. Затем столбики термометров будут подниматься, и к 26 апреля достигнут показателя в +21 градус. Незначительные осадки также ожидаются 16, 23, 25-26 апреля.

В Чернигове с 4 по 9 апреля будут дожди и иногда с мокрым снегом. Также периоды осадков прогнозируются 13-14, 19-20, 24-27 апреля. Температура воздуха всю следующую неделю составит около +5... +12 градусов днем, а с 11 числа начнет теплеть, и дальше столбики термометров в среднем будут показывать около +13... +17 градусов.

В Днепре сохранится вполне комфортная температура все следующую неделю (от +10 до +14 градусов), затем с 12 числа столбики термометров повысятся до +16 градусов, и в дальнейшем скачков не предвидится, а уже к 26 апреля будет +21 градус. Осадки в виде дождей будут 4-5, 7-8, 14, 16, 23, 25-26 числах.

В Луганске до середины месяца будут лить дожди, а с 14 апреля начнется ясный солнечный период, который продлится до 23-го, когда вернется пасмурная/облачная погода с незначительными осадками. Температура воздуха ближайшую неделю днем ожидается около +7... +11 градусов (7 апреля градусники поднимутся до +16 градусов), а затем температура будет около +14... +18 градусов, и уже с 26 апреля ожидается +20 градусов и выше.