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Ливни с мокрым снегом и похолодание: Украину накроет ненастной погодой

Новина українською → Суббота 03 апреля 2021 19:25
Ливни с мокрым снегом и похолодание: Украину накроет ненастной погодой Фото: погода в Украине принесет мокрый снег и дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине испортится в ближайшие дни, и осадки в виде дождя и мокрого снега накроют большую часть территории страны уже в воскресенье, 4 апреля. При этом в середине следующей недели температура воздуха заметно снизится, и придут ливни со снегом.

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

По словам эксперта, в воскресенье мокрый снег ожидается в западных областях.

А вот дожди - периодические и небольшие - накроют все северные, восточные, часть центральных и западных регионов, также осадки вероятны местами в южных областях и кое-где в Крыму. При этом синоптик предупреждает, что на Юге и Востоке дожди грозят быть довольно сильными.

Температура воздуха остается невысокой - 4 апреля столбики термометров в среднем будут колебаться в пределах +5... +11 градусов, но не выше.

Между тем, ожидаются также ночные морозы - везде, кроме южных регионов.

В Киеве в воскресенье прогнозируется местами небольшой дождь. Днем температура воздуха до +10 градусов, а в ночное время суток вероятно от нуля до -2 градусов.

Ливни с мокрым снегом и похолодание: Украину накроет ненастной погодой

Погода в Украине 4 марта - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик обратила внимание, что на Благовещение, 7-8 апреля, может быть крайне неблагоприятная погода.

Так, циклон и похолодание обусловят переход сильного дождя в сильный мокрый снег.

Области, которые могут накрыть снежные ливни: Житомирская, Киевская, Винницкая, Ивано-Франковская и Черновицкая, а также части Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой.

Также дожди со снегом - но уже полегче - ожидаются в Карпатах.

В центральных регионах Украины и на Севере пройдут дожди, причем местами очень сильные.

Ливни с мокрым снегом и похолодание: Украину накроет ненастной погодой

Погода в Украине 7 марта - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики рассказали, когда апрель станет по-настоящему теплым, и когда закончится похолодание и уйдут осадки.

Напомним, что синоптики Укргидрометцентра предупредили о непогоде в ближайшее время.

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