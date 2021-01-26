Кто сказал, что это плохо? Слава Каминская показала, как выглядела до пластики

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Украинская певица Слава Каминская из популярной группы "НеАнгелы" показала, как выглядела до пластических операций на лице. Артистка решила вспомнить свою юность и показать поклонникам фото из прошлого.

Редкий кадр из жизни до пластики Каминская опубликовала у себя в Instagram-stories.

"Кто сказал, что пластическая хирургия это плохо?" – прокомментировала фото артистка.

Слава Каминская показала себя до пластических операций (фото: instagram.com/babaslavka)

На снимке можно увидеть Каминскую, которая мало похожа на тот образ, который мы привыкли видеть сейчас. У нее собраны волосы, проколот нос, а в ушах огромные серьги-кольца.

Кстати, артистка не раз говорила о том, что делала всего 2 операции: ринопластику и увеличение груди. Певица сообщила, что операцию ей сделал не ее экс-супруг Эдгар Каминский, а доктор Ани Мелоян.

Немного ранее артистка уже публиковала снимки своей внешности до операций.

Слава Каминская показала фото до операций (фото: hochu.ua)

Как мы писали ранее, Слава Каминская снова заговорила об отношениях с экс-мужем.

Напомним, Слава Каминская в красном костюме попросила у Деда Мороза встречу с тем самым.